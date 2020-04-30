Предприниматели Монако рассказали, как карантин повлиял на их бизнес. Часть 1

Пока мы ходим на онлайн вечеринки в Zoom, пытаемся освоить модельную стрижку и учимся готовить такой же ароматный домашний хлеб, как в пекарне за углом, предприниматели только свыкаются с новыми мировыми реалиями.

Тотальный локдаун активностей Княжества заставил владельцев бизнесов пересмотреть свою стратегию в целом. Одни переходят в онлайн и наращивают число подписчиков, другие готовы приостановить работу и дождаться снятия ограничительных мер.

Мы пообщались с основательницей агентства недвижимости, организатором мероприятий и владельцем производства, чтобы узнать, как карантин повлиял на бизнес в Монако.

Caroline Olds, владелица агентства недвижимости Caroline Olds Real Estate

«Я открыла агентство недвижимости Caroline Olds Real Estate десять лет назад, в моей команде шесть замечательных сотрудниц. В общей сложности я работаю в этой сфере более 35 лет, 20 из которых непосредственно в регионе Лазурного побережья»

О поддержке Княжества

Княжество оказывает огромную поддержку с самого первого дня. Как только объявили новые меры, Экономический совет Монако незамедлительно связался с нами. На данном этапе правительство помогает нам с выплатой базовой зарплаты, плюс мои сотрудники получат бонус в конце текущего года.

Об опыте самоизоляции

Лично я была рада этому незапланированному брейку. Каждый день мы много и интенсивно работаем. Поэтому, на карантине я занимаюсь спортом, провожу время с детьми, готовлю, слушаю различные мастер классы, строю планы. Некоторые клиенты нуждаются в помощи, ежедневно я на связи по рабочим вопросам.

Самоизоляция дала мне возможность возобновить контакты с многими знакомыми. Снова начать общаться со старыми приятелями.

О планах

Думаю, этот период дал возможность по-новому взглянуть на наш бизнес. Я планирую углубить свои знания, улучшить наш сервис в Монако, усовершенствовать работу с клиентами и переосмыслить структуру бизнеса.

Я считаю, что риэлторский бизнес в Монако достаточно прочный, чтобы пережить этот кризис. Нам повезло, мы работаем в прекрасном городе, с множеством прекрасных объектов, в том числе с L’Anse du Portier. Поэтому, мы всё же надеемся успешно завершить этот год.

Krista Madden, организатор фитнес фестиваля In your element festival

«Как и у всех организаторов, у нас была возможность перенести велнес фестиваль на следующий год. Но, In your element festival — это настоящее комьюнити единомышленников. Мы просто не могли его отменить! Поэтому, было принято решение провести все намеченные мастер классы онлайн: наши коучи, диетологи и косметологи выступили в прямом эфире прямо из своих домов»

Об организации

Перед тем, как провести фестиваль онлайн, мы тщательно переподготовили составленную программу. Некоторые заявленные семинары пришлось заменить и использовать более актуальные темы. Например, нутрициолог в своей прямой трансляции делала упор на поддержание иммунной системы, а занятие медитацией было прежде всего направлено на борьбу со стрессом.

Конечно, мы потеряли бюджет от продажи билетов и договорённости с некоторыми спонсорами. В то же время, после двухдневного онлайн марафона прибавились подписчики. Конечно, нам сложно рассматривать подобный формат как постоянную бизнес модель. In your element festival – это прежде всего уникальная живая атмосфера.

О виртуальных посетителях

Люди были очень воодушевлены! Во время трансляций они задавали вопросы не только нашим специалистам, но и общались между собой. Благодаря онлайн формату мы получили аудиторию из разных уголков света и остались на связи с постоянными гостями.

Об эвент индустрии

Эвент индустрия наиболее пострадала от этого кризиса. Организаторам сложно планировать предстоящие мероприятия. Ведь мы не можем дать гарантию спонсорам, когда ограничительные меры будут сняты, и мы сможем назначить точные даты. Постарайтесь наладить отношения с вашими партнерами.

Обсудите ваши бюджеты со спонсорами исходя из разных сценариев развития событий. Будьте активны в онлайне. Попробуйте объединиться с более крупными компаниями, предложив им свои уникальные навыки, знания или новый проект.

О планах

Мы планируем сентябрьский велнес фестиваль в Англии и надеемся в скором времени назначить даты фестиваля в Монако, скорее всего это будут первые числа октября. Также мы активно поддерживаем людей на самоизоляции и стараемся делать полезные и интересные эфиры в наших социальных сетях, присоединяйтесь!

Albert Nahas, производство органических соков MOCO

О поддержке Княжества

Несмотря на то, что Княжество поддержало бизнес, и я максимально уважаю все принятые меры, мы не воспользовались помощью.

«На данный момент нам удаётся работать в том режиме, в котором мы работали до карантина, конечно, с введением новых гигиенических мер на производстве и использованием бесконтактной доставки»

О благотворительной деятельности

Нам удалось организовать несколько пожертвований, в том числе госпиталю Монако. Мы хотели помочь этим организациям по-своему. Наши органические соки — это не типичное пожертвование. Надеюсь, они подняли иммунитет и настроение.

О планах

Лично я считаю, что условия кризиса создают новые возможности для бизнеса. Во время карантина наша команда придумывает новые продукты и строит будущие планы. В течении следующих шести месяцев мы планируем расширять географию МОСО и заключить контракты в новых странах.