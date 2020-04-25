Создатель дронов в Монако делает маски для медперсонала с помощью 3D-принтеров

В течение почти девяти лет Эрван Гримо (Erwan Grimaud) специализировался на производстве дронов с помощью 3D-принтеров. А всего за несколько недель переключился на производство медицинских масок в стиле Дарта Вейдера, из знаменитой саги «Звездные Войны», чтобы помочь жителям Монако защитить свое здоровье. Основатель MC CLIC любезно согласился дать нам интервью.

Эрван, расскажите нам о вашей идее. Как вы пришли к тому, чтобы начать делать медицинские маски на ваших ЗD-принтерах?

Мои друзья как-то сказали мне: «Эрван, у тебя же есть 3D-принтеры, а у нас масок нет. Ты не мог бы сделать их для нас?» И тогда я посмотрел, что из этого может получиться. Мы видели, что у нас не самые лучшие материалы. Однако нашли тот, который больше всего понравился. Мы слегка изменили его, сделали водо-непроницаемым и запустили в производство. Затем мы изготовили специальное пластиковое забрало, которое отправили на проверку соответствия медицинским стандартам и стандартам гигиены в Больничный Центр Княгини Грейс (CHPG). У нас жесткие пластиковые маски. Не самые удобные, конечно, но зато внутри есть фильтр FFP2. Мы произвели уже более 2000 штук. Кроме того, сейчас, по просьбе медперсонала, я изготавливаю специальные дверные замки, которые можно будет открыть локтями, не прикасаясь к ним руками.

Как вы приспосабливаетесь к изменениям в производстве?

(Улыбается) Ну, все меняется, это точно. Раньше мы производили дроны и автоматизированные системы для спецтехники в воздухе, в воде и на суше. А сейчас у нас совершенно другой профиль, но это все равно очень увлекательно. Нам требуется больше производить, рабочие дни длятся с 8 утра до часа ночи, чтобы мы могли правильно и своевременно отреагировать на запросы клиентов, которым нужна наша продукция. Для этого мы с командой работаем на 100% и делаем все, что потребуется.

В своем мероприятие Business Time Virtuel Международная Молодежная Палата Монако назвала вас одним из трех «активистов Монако, которые заново открывают себя пред лицом пандемии». Что вас вдохновляет?

Кстати сказать, превосходная была инициатива. Платформа и организация были сделаны просто гениально! Я хотел бы поблагодарить Международную Молодежную Палату Монако за такую блестящую идею. Сейчас мы можем обмениваться информацией о нашей деятельности в период кризиса. Так я ощущаю настоящую солидарность, особенно со стороны Правительства, Красного Креста и аптек. Я думаю, надо продолжать в том же духе.

Вы также один из основателей «Битвы Зданий» – проекта, в котором жители Монако шумом и аплодисментами поддерживают медицинских работников по вечерам.

Изначально мы обсуждали этот проект с пресс-центром. Это была наша общая идея, и мы решили, что будет здорово ее реализовать. Нам нужен был настоящий, интересный голос, поэтому мы позвонили Феркселю Фургону (Ferxel Fourgon) (диктор в Монако, прим. ред.). Я думаю, что он единственный человек, который достоин возглавить этот проект. Всем приятно пошуметь каждый вечер и посмеяться, делая при этом жизнь менее неприятной в это сложное время ограничений.

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