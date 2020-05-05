Бизнес в Монако во время пандемии. Часть 2

Так ли страшен тотальный локдаун для бизнеса? Почему одни предприниматели не спят ночами и считают финансовые потери, другие ищут новые пути реализации и выходят из кризиса победителями?

В предыдущей части мы успели обсудить как в новых реалиях планировать публичные мероприятия и что ждёт рынок недвижимости Монако. Сегодня владельцы бизнесов рассказывают как карантин проходит на винодельне, почему не пустуют салоны красоты и как подданные Княжества пристрастились к онлайн занятиям йогой.

Филип Кулаццо (Philip Culazzo), владелец L’Orangerie — Liqueur de Monaco

L’Orangerie Liqueur de Monaco – первый алкогольный напиток премиум-класса, производимый в Княжестве. Винодельня расположена в самом центре Монте-Карло. Ликёр изготавливается в ручную из кожуры апельсинов, растущих на бульварах Монако.

О поддержке Княжества

Правительство Монако оказывает бизнесу огромную поддержку. Помимо покрытия части заработной платы, предпринимателям были предложены беспроцентные ссуды. К счастью, даже во время этого сложного кризисного периода, нам удалось сохранить оборот компании!

О планах

Несмотря на то, что сейчас производство закрыто, мы успели сделать наш Eau de Vie в срок! На момент принятия ограничительных мер в Княжестве урожай апельсинов был собран и сок для ликёра сбродили вовремя. Так как мы успели произвести напиток до тотального локдауна, в планах у нас большая поставка для членов английского Craft Gin Club.

Мой совет предпринимателям: работайте ещё более усердно! Поддерживайте высокий уровень качества и пытайтесь найти обратную, позитивную сторону этого кризиса.

Фред Марсан (Fred Marsan), владелица салона COOLBAY & SO/B, салона DRY BAR Monaco и интернет-магазина Beachwear & More Monaco

Моя деятельность в Монако связана с бьюти индустрией и модой. Вот уже более 15 лет моя команда задаёт высокие стандарты в сфере красоты. Например, COOLBAY & SO стала первой бьюти студией в Монако для мужчин. Сейчас мастера моих салонов принимают участие в мировых шоу и активно участвуют в светской жизни Княжества. Что касается моды, бутик был открыт 25 лет назад в Monte Carlo Beach Hotel. Мы работаем как с всемирно известными брендами: Missoni, Eres, Melissa Odabash, так и с молодыми талантливыми дизайнерами. Многих из них мы впервые представили публике именно в Монако.

О поддержке Княжества

На данный момент Княжество и SBM покрывают часть заработной платы наших сотрудников, что конечно помогает минимизировать расходы во время кризисного периода.

Об опыте самоизоляции

Ежедневно я следую своим личным ритуалам: занимаюсь спортом, отвожу время для генерирования новых идей, проектов. Я зарегистрирована в организации Красный Крест Монако и помогаю людям пожилого возраста выгуливать собак.

Во время карантина я и моя команда постоянно находимся на связи с клиентами. Мы так же стараемся давать бьюти советы в Instagram. Думаю, эта полезная инициатива останется с нами!

Так же мы организовали службу доставки средств по уходу. Конечно, их пришлось упаковывать по новым стандартам, соблюдая все гигиенические меры. Первые заказы я лично развозила своим клиентам!

Джулия Гуальди (Giulia Gualdi), проект The Yoga Particle

Я начала свой проект The Yoga Particle сравнительно недавно, в сентябре 2019 года. До серьёзного увлечения йогой я работала физиком-теоретиком в академии, изучала квантовую механику и занималась исследованиями. Йога перевернула моё сознание. В период глубоких жизненных перемен это учение помогло мне успокоить тело и разум. Я любознательный человек поэтому опыт погружения в преподавание, наблюдение за моими учениками крайне интересен.

О поддержке Княжества

После введение ограничительных мер все фитнес центры и йога студии в Монако были закрыты. Эти перемены стали вызовом для меня. Пришлось искать альтернативные источники дохода и полностью перестраивать свою деятельность.

Я хочу высказать особую благодарность организациям Caisses Sociales и Business Welcome. Независимые предприниматели, деятельность которых особенно пострадала в период карантина, могут претендовать на финансовое возмещение.

Об опыте самоизоляции

Сейчас я провожу бесплатные занятия йогой и медитации онлайн для всех желающих. Информация регулярно обновляется на страницах Facebook, посвященных Монако. После первого анонса количество моих учеников заметно возросло! Это не может не радовать. Я считаю, что в условиях самоизоляции люди особенно нуждаются в комьюнити. Это помогает бороться с негативными мыслями и страхами.

Пусть онлайн, но я была безумна рада видеть своих учеников! Виртуальная практика абсолютно новый для меня опыт. Трудности связаны в основном с теми, кто только начинает занятия йогой, так как я не могу в полной мере контролировать их.

После карантина я планирую пересмотреть структуру бизнеса, вернуть к очному обучению, но при этом оставить и онлайн курсы.

В целом я смотрю на этот опыт с позитивом. Всё что произошло с нами это лишний повод задуматься об отношениях между людьми, о жизненных приоритетах и о нашей планете. После опыта самоизоляции мы определённо должны извлечь для себя выводы.

Наталия Безрук