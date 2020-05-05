Бизнес в Монако во время пандемии. Часть 2

Так ли страшен тотальный локдаун для бизнеса? Почему одни предприниматели не спят ночами и считают финансовые потери, другие ищут новые пути реализации и выходят из кризиса победителями?
В предыдущей части мы успели обсудить как в новых реалиях планировать публичные мероприятия и что ждёт рынок недвижимости Монако. Сегодня владельцы бизнесов рассказывают как карантин проходит на винодельне, почему не пустуют салоны красоты и как подданные Княжества пристрастились к онлайн занятиям йогой.
Филип Кулаццо (Philip Culazzo), владелец L’Orangerie — Liqueur de Monaco
L’Orangerie Liqueur de Monaco – первый алкогольный напиток премиум-класса, производимый в Княжестве. Винодельня расположена в самом центре Монте-Карло. Ликёр изготавливается в ручную из кожуры апельсинов, растущих на бульварах Монако.
О поддержке Княжества
Правительство Монако оказывает бизнесу огромную поддержку. Помимо покрытия части заработной платы, предпринимателям были предложены беспроцентные ссуды. К счастью, даже во время этого сложного кризисного периода, нам удалось сохранить оборот компании!
О планах
Несмотря на то, что сейчас производство закрыто, мы успели сделать наш Eau de Vie в срок! На момент принятия ограничительных мер в Княжестве урожай апельсинов был собран и сок для ликёра сбродили вовремя. Так как мы успели произвести напиток до тотального локдауна, в планах у нас большая поставка для членов английского Craft Gin Club.
Мой совет предпринимателям: работайте ещё более усердно! Поддерживайте высокий уровень качества и пытайтесь найти обратную, позитивную сторону этого кризиса.
Фред Марсан (Fred Marsan), владелица салона COOLBAY & SO/B, салона DRY BAR Monaco и интернет-магазина Beachwear & More Monaco
Моя деятельность в Монако связана с бьюти индустрией и модой. Вот уже более 15 лет моя команда задаёт высокие стандарты в сфере красоты. Например, COOLBAY & SO стала первой бьюти студией в Монако для мужчин. Сейчас мастера моих салонов принимают участие в мировых шоу и активно участвуют в светской жизни Княжества. Что касается моды, бутик был открыт 25 лет назад в Monte Carlo Beach Hotel. Мы работаем как с всемирно известными брендами: Missoni, Eres, Melissa Odabash, так и с молодыми талантливыми дизайнерами. Многих из них мы впервые представили публике именно в Монако.
О поддержке Княжества
На данный момент Княжество и SBM покрывают часть заработной платы наших сотрудников, что конечно помогает минимизировать расходы во время кризисного периода.
Об опыте самоизоляции
Ежедневно я следую своим личным ритуалам: занимаюсь спортом, отвожу время для генерирования новых идей, проектов. Я зарегистрирована в организации Красный Крест Монако и помогаю людям пожилого возраста выгуливать собак.
Во время карантина я и моя команда постоянно находимся на связи с клиентами. Мы так же стараемся давать бьюти советы в Instagram. Думаю, эта полезная инициатива останется с нами!
Так же мы организовали службу доставки средств по уходу. Конечно, их пришлось упаковывать по новым стандартам, соблюдая все гигиенические меры. Первые заказы я лично развозила своим клиентам!
Джулия Гуальди (Giulia Gualdi), проект The Yoga Particle
Я начала свой проект The Yoga Particle сравнительно недавно, в сентябре 2019 года. До серьёзного увлечения йогой я работала физиком-теоретиком в академии, изучала квантовую механику и занималась исследованиями. Йога перевернула моё сознание. В период глубоких жизненных перемен это учение помогло мне успокоить тело и разум. Я любознательный человек поэтому опыт погружения в преподавание, наблюдение за моими учениками крайне интересен.
О поддержке Княжества
После введение ограничительных мер все фитнес центры и йога студии в Монако были закрыты. Эти перемены стали вызовом для меня. Пришлось искать альтернативные источники дохода и полностью перестраивать свою деятельность.
Я хочу высказать особую благодарность организациям Caisses Sociales и Business Welcome. Независимые предприниматели, деятельность которых особенно пострадала в период карантина, могут претендовать на финансовое возмещение.
Об опыте самоизоляции
Сейчас я провожу бесплатные занятия йогой и медитации онлайн для всех желающих. Информация регулярно обновляется на страницах Facebook, посвященных Монако. После первого анонса количество моих учеников заметно возросло! Это не может не радовать. Я считаю, что в условиях самоизоляции люди особенно нуждаются в комьюнити. Это помогает бороться с негативными мыслями и страхами.
Пусть онлайн, но я была безумна рада видеть своих учеников! Виртуальная практика абсолютно новый для меня опыт. Трудности связаны в основном с теми, кто только начинает занятия йогой, так как я не могу в полной мере контролировать их.
После карантина я планирую пересмотреть структуру бизнеса, вернуть к очному обучению, но при этом оставить и онлайн курсы.
В целом я смотрю на этот опыт с позитивом. Всё что произошло с нами это лишний повод задуматься об отношениях между людьми, о жизненных приоритетах и о нашей планете. После опыта самоизоляции мы определённо должны извлечь для себя выводы.
Наталия Безрук
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.