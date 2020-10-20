











С 22 по 25 октября в Музее марок и монет пройдет временная выставка под названием «Княжество Монако и торговля с Левантом во времена Луиджини (17 век)».

Выставка будет короткой, но чрезвычайно интересной. Четырехдневная выставка рассказывает об удивительной связи между Княжеством Монако и Османской империей. Музей обещает «захватывающую выставку», на которой будут представлены «очень редкие и красивые старые монеты». На экспозиции также будут представлены архивные документы и редкие книги.

Монета, в которую влюбились османы

Монако начало торговлю с Османской империей в 1659 году. Тогда Османская империя была известна также как «Левант». В сотрудничестве с Жан-Батистом Кольбер, министром финансов Франции в то время, Монако принимало участие в выпуске монет, необходимых для торговли. На монетах изображена принцесса Домбская, двоюродная сестра французского короля Людовика XIV.

«Турки были так очарованы монетами с портретом принцессы Домбской, что они переоценили их и заплатили вдвое больше их стоимости, превратив их в товар», — поясняет музей.

Благодаря успеху монет, Князь Монако Луи I и лорды итальянской Ривьеры решили чеканить поддельные монеты, «возмутительно подражающие портретам принцессы Домбесской». Позже монеты станут известны как «Луиджини». Чтобы получить большую прибыль, некоторые жулики даже указывали ложный вес и номинал монет.

Узнайте больше об этом с 22 по 25 октября в Музее марок и монет Монако.

Musée des Timbres et des Monnaies