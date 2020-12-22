











Новый штамм коронавируса обнаружен в Лондоне и на юго-востоке Великобритании. Франция и несколько других стран закрыли границы с Соединенным Королевством. Почему мутация коронавируса вызывает беспокойство?

Миллионы людей в Великобритании находятся в изоляции. Мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) назвал грядущий праздник «самым тяжелым Рождеством со времен войны». После скачка числа случаев коронавируса британское правительство объявило об очередном локдауне Лондона и Юго-Востока страны — решение вступило в силу с 20 декабря.

Всплеск случаев заболевания вызван новым штаммом Covid-19, который делает вирус гораздо более заразным, чем обычно. Главный вопрос, который сейчас решает научное сообщество, — будут ли имеющиеся вакцины эффективны против нового штамма. По словам Моргана Бомселя (Morgane Bomsel), исследователя Национального центра научных исследований Франции (CNRS), беспокоиться не о чем. «У нас очень мало причин полагать, что новый штамм повлияет на эффективность вакцины».

23 мутации

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) объявил 14 декабря, что новый штамм был обнаружен у более чем 1000 человек. По словам Патрика Валланса (Patrick Vallance), главного научного советника британского правительства, этот штамм появился в середине сентября либо в Лондоне, либо в Кенте, и имеет 23 мутации.

Эти мутации, объясняет Патрик Валланс, влияют на «белок, производимый вирусом», и «то, как вирус связывается с клетками и проникает в них». В ответ на новый штамм Франция, Бельгия и несколько других стран мира временно закрыли свои границы для путешественников из Великобритании.