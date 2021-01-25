











Число случаев коронавируса на Лазурном берегу продолжает расти. 21 января в Монако зарегистрировано еще 25 случаев коронавируса — общее их число с начала пандемии достигло 1287.

Растет также число госпитализаций. 142 человека находятся в самоизоляции, 42 человека проходят лечение в больнице Княгини Грейс. По словам врачей, в реанимации находятся 8 человек. При этом медики уверяют, что ситуация под контролем: в больнице Княгини Грейс есть 16 запасных мест, зарезервированных для пациентов с коронавирусом и для тех, у кого есть риск развития пневмонии. В случае необходимости резерв может быть увеличен до 30 мест.

Мы испытываем давление, которого не испытывали никогда Ромен Александр (Romain Alexandre), представитель Регионального агентства по здравоохранению на Лазурном берегу

Нагрузка на больницы Приморских Альп

В регионе Приморских Альп ситуация не лучше. Здесь в реанимации находятся 84 человека. Некоторые больницы работают практически на полную мощность — заняты 96,6% мест. Пациентов переводят в менее загруженные больницы других регионов, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Швейцария ввела карантин для приезжающих из Монако и Французской Ривьеры. Эта новая мера вступит в силу 1 февраля 2021 года.