











Более либеральные меры Монако во время пандемии коронавируса резко контрастируют с жесткими решениями Франции, где закрываются целые сектора экономики. В то время как рестораны Княжества сталкиваются с более строгими правилами работы, подход Монако к культурному сектору может служить примером для Франции и других стран.

В ноябре Франция вошла во второй локдаун. В это время Монако сократило стоимость билетов на все концерты до пяти евро, воплотило новую постановку «Кармен» Бизе и объявило о четырех шоу французского комика Гада Эльмале (Gad Elmaleh), билеты на которые были распроданы за несколько часов. Два месяца спустя, когда в приграничном регионе Приморских Альп ввели комендантский час, Монако передвинуло время начала культурных мероприятий на более раннее время, чтобы пригласить зрителей из Франции. «Концерт перенесен на 15:00, чтобы соблюсти комендантский час в 18:00 в Приморских Альпах», — говорилось тогда на сайте филармонического оркестра Монте-Карло.

В Монако действует комендантский час с 7 часов вечера и строгие меры по социальному дистанцированию. В театрах, концертных залах, музеях и кинотеатрах дела идут как обычно с момента их открытия после первого локдауна. Во Франции картина совсем иная: там культурные заведения закрыты последние три месяца.

Директор по вопросам культуры в Княжестве Франсуаза Гамердингер (Françoise Gamerdinger) предпочитает не комментировать политику Франции в отношении культурных заведений. «Не мне высказывать свое мнение о решении, принятом властями другой страны. За решением Княжеского правительства нет иного послания, кроме поддержки и поощрения культуры в эти трудные времена, поскольку она является неотъемлемой частью нашей жизни», — сказала она.

С начала второй волны коронавируса Монако выступает в поддержку культуры, например, с инициативой «Культура и Вы» (Culture&Vous). В декабре Князь Альбер II даже стал одним из авторов открытого письма, опубликованного в еженедельной французской газете «Le Journal du Dimanche». В письме Князь Монако призывал «снять изоляцию с нашего сознания». Письмо подписали 32 общественных деятеля, в том числе директор Оперы Монте-Карло и известный французский журналист Стефан Берн.

© Правительство Монако

Ключевой сектор экономики Франции закрыт в течение нескольких месяцев

Для французской культурной индустрии последние три месяца были утомительными. После введения локдауна в ноябре, правило о закрытии культурных учреждений должно было быть пересмотрено 15 декабря. Однако открытие культурных объектов перенесли на начало 2021 года, при этом число ежедневных заражений коронавирусом было намного ниже установленной символичной планки в 5000 в сутки. В январе число случаев коронавируса начало расти. В начале 2021 года открытие культурных учреждений вновь перенесли — уже на неопределенный срок.

Наряду с экономикой, необходимо возродить любопытство и творческий подход — чтобы мы могли окрепнуть после этой пандемии и располагали средствами для решения основных экологических и социальных проблем современности Открытое письмо, подписанное Князем Альбером II и 32 общественными деятелями

Для Од Экстремо (Aude Extrémo), французской исполнительницы и меццо-сопрано, которая выступала в заглавной роли в новой постановке «Кармен» в Опере Монте-Карло в ноябре, самая сложная часть ситуации — это неопределенность. «Это сложно, потому что у нас нет даты. Мы были бы гораздо более оптимистичны, если бы знали, как долго это продлится». Экстремо, которая в настоящее время репетирует для концертов в марте, говорит, что понятия не имеет, пройдут ли концерты.

Решение держать культурные площадки закрытыми задевает французов, которые гордятся своей культурой. Именно культура составляет 2,3% французской экономики, в сфере заняты около 80 тысяч предприятий — это 630 000 рабочих мест. В 2018 году культура принесла Франции 91,4 миллиарда евро — столько же, сколько сельскохозяйственная и пищевая промышленность.

«Нужно отметить, что Франция щедра к своим талантам», — говорит Од Экстремо. Действительно, французское правительство предоставило сектору помощь в размере около 7,4 млрд. евро, в том числе 1,3 млрд. евро в виде незамедлительной помощи, например, для покрытия временной безработицы.

Директор Оперы Ниццы Бертран Росси (Bertrand Rossi) говорит, что помощь, оказанная городом, была жизненно важной. «Без города Ниццы мы были бы сегодня в крайне опасной ситуации», — добавляет он. Фактически, государственное финансирование позволило им продолжать выступать за закрытыми дверями. Свидетельством важности культуры во Франции является то, что город Ницца не урезал бюджет Оперы на 2020 год, что позволило провести все постановки, хотя они проходили в пустом зале. Опера Ниццы загрузил свои последние спектакли, в том числе новую постановку оперы «Акнатен» Филиппа Гласса (Philip Glass), на свой канал в YouTube.

Франция — не единственная страна, где коронавирус ударил по культурной жизни. Согласно последней статистике, оборот в сфере культуры упал на 30% по всей Европе, что превышает потери в туризме и автомобильной промышленности. Если говорить о музыке и исполнителях, то потери поднимаются до 76% и 90% соответственно. В Англии, Германии и Швейцарии все культурные заведения закрыты. Италия лишь частично восстановила работу музеев после нескольких месяцев закрытия.

Против течения идут не так много стран. В Испании, несмотря на большое количество случаев коронавируса, музеи, кинотеатры и концертные залы страны открыты. Бельгия вновь открыла музеи в декабре, так же, как и Ирландия.

А еще есть Монако.

Монако нашло способ сохранить культуру

17 января французский пианист Александр Канторов (Alexandre Kantarow) выступил в зале Ренье III, где находится филармонический оркестр Монте-Карло. Концерт очень долгожданный, Канторов — артист оркестра.

Возможность пойти на концерт — это такое облегчение

Даже если спрос на концерт большой, зрительный зал не может быть заполнен более, чем наполовину. Персонал следи за соблюдением дистанции и направляет каждого зрителя к его месту. «Здесь я чувствую себя в безопасности», — говорит зритель, с которым мы начинаем разговор. «Гораздо безопаснее, чем когда я делаю покупки в Ницце на Жан Медсан (Jean Médecin). Здесь много места, все в масках. И возможность пойти на концерт — это такое облегчение».

Проспект Жана Медсана, главная торговая улица Ниццы, печально известен тем, что переполнен в выходные дни, особенно сейчас, когда начались распродажи. И это правда. Когда вы сидите в полупустом концертном зале с потолками, высотой с купол церкви, возникает закономерный вопрос. Чем риск поймать коронавирус в такой обстановке превышает риск заражения во время шоппинга на Жан Медсане в субботний полдень?

Каковы риски заражения коронавирусом в культурном учреждении?

Риск заражения коронавирусом в концертных залах, театрах и музеях должен быть в центре дискуссии о том, стоит ли снимать ограничения в культуре или нет. Но это не совсем так. Почему? Потому что на эту тему существует крайне мало исследований. Работа, опубликованная Институтом Пастера (Pasteur Institute), показывает, что источником заражений вне дома чаще всего являются частные семейные встречи (33%), контакты на работе (29%), друзья и знакомые (21%). В исследовании названы три среды, подверженные высокому риску распространения коронавируса: заведения питания, офисы и спортзалы. В отчете ничего не говорится о культурных объектах. Институт отказался отвечать на запрос о предоставлении дополнительной информации.

Точный риск заражения коронавирусом в театре или музее остается неясным. Хотя эпидемиологи подтвердили, что культурные объекты не представляют большей угрозы, чем другие повседневные места времяпрепровождения людей. Эпидемиолог Доминик Косталиола (Dominique Costagliola) в комментарии для газеты «La Croix» подтвердил, что исследования не смогли доказать существования высокого риска заражения коронавирусом в местах культуры. «Пребывание в музее в течение часа в маске и без разговоров с кем-либо не представляет большего риска, чем поездка на метро», — пояснил эпидемиолог.

Каков опыт Монако?

В Монако решение не закрывать культурные учреждения осенью и зимой не ускорило распространение коронавируса. Более того, к концу ноября в Монако наблюдалось 75%-ое снижение числа случаев коронавируса по сравнению с началом месяца. В настоящее время число случаев заболевания значительно возросло, но новый подъем соответствует общеевропейской тенденции.

Не забывайте, что Монако — это город-государство

Директор по вопросам культуры в Княжестве Франсуаза Гамердингер подчеркнула, что в Монако «не сообщалось об очагах коронавируса среди зрителей». Однако такие случаи были среди артистов. Совсем недавно три танцовщицы балета Монте-Карло заболели коронавирусом. Это привело к тому, что труппа отменила новогодний спектакль. Для Франсуазы Гамердингер успех Монако обусловлен строгими мерами по охране здоровья. Это и санитайзеры, и обязательные маски, и измерение температуры, и дистанция между зрителями. В культурных учреждениях ведут учет зрителей, чтобы в случае возникновения очага коронавируса можно было отследить контакты.

Также необходимо учитывать размеры страны. «Нужно помнить, что Монако — это город-государство, площадью всего 2 квадратных километра, где меры могут быть введены быстрее и легче контролироваться, чем в других странах», — говорит Франсуаза Гамердингер.

Культура — сфера первой необходимости?

И все же только размеров страны недостаточно, чтобы оправдать полное закрытие сферы культуры во Франции. Дела приняли мрачный оборот в декабре, когда магазинам снова разрешили открыться. Многим сложно закрывать глаза на приоритет, полученный магазинами. В интервью французскому новостному каналу LCI актер Чарльз Берлинг (Charles Berling) обвинил правительство в том, что оно заботится о приоритетных сферах, «принося культуру в жертву абсолютно ужасного потребительства».

Кто по-настоящему может думать, что культура не имеет существенного значения?

Тем не менее, директор Оперы Ниццы говорит, что такая аналогия не совсем уместна. «Мне не нравятся текущие дебаты о том, является ли культура существенной или нет, оправдано ли закрытие культурных площадок на фоне открытия магазинов», — говорит Бертран Росси. «Кто по-настоящему может думать, что культура не имеет существенного значения?». И все же во французской пирамиде Маслоу культура находится на самом дне, растоптанная потребностью покупать, говорит Од Экстремо. «Мы делаем акцент на потреблении, а не на культуре», — говорит она в ответ на вопрос об открытии магазинов. «Я задаю себе много вопросов о согласованности решения. Поход на концерт или посещение музея, на мой взгляд, является гораздо большим источником комфорта, чем потребление, к которому нас постоянно подталкивают».

Культура помогает нам развиваться и способствует нашему благополучию

На фоне роста числа случаев коронавируса никто не может предсказать, когда культура во Франции снова встанет на ноги. Буквально на прошлой неделе мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) объявил, что культурная жизнь города будет приостановлена до 15 сентября 2021 года. Последние месяцы оставили зрителям и артистам горькое послевкусие. Решение Франции положило начало дебатам об общественной ценности культуры, которые начались еще в ноябре, когда правительство закрыло книжные магазины, но разрешило магазинам электроники остаться открытыми.

Франсуаза Гамердингер из Монако подчеркивает, что культура никогда не была настолько важна, как сейчас. Ее слова звучат как сдержанный толчок для соседей. «Культура поднимает нас. Она противостоит нам множеством идей и средств выражения; она помогает нам развиваться и способствует нашему благополучию. Во времена кризиса она нужна нам как никогда».