











Правительство Монако объявила о продлении особого санитарного режима до 16 мая. При этом приняты некоторые послабления.

Уровень распространения вируса снижается, и Княжество постепенно возвращается к жизни. При этом правительство отмечает, что «замедление гораздо менее стремительное, чем осенью прошлого года, поэтому нужно сохранять бдительность». Действительно, уровень заболеваемости снижается волнообразно. За месяц он сократился в три раза, но на прошлой неделе вырос до 86,05 (на 100 000 человек). На неделе с 12 по 18 апреля уровень заболеваемости составлял 62,5. При этом 13 289 человек (34,65% населения Монако) уже получили первую дозу вакцины.

Комендантский час с 21.00 до 06.00 остается в силе еще на две недели. То же самое касается удаленной работы. Однако с 3 мая вступают в силу некоторые послабления.

Новые правила для спортивных мероприятий и ресторанов

С 3 мая завтракать в местах общественного питания смогут жители Княжества, сотрудники и гости отелей. Обслуживание ужинов продлено до 22.00. Ужинать в ресторанах смогут только жители Монако и гости местных отелей.

Также разрешены занятия спортом в закрытых помещениях при соблюдении строгих санитарных норм. Магазины смогут предоставлять по 4 квадратных метра на одного покупателя (раньше — 6 квадратных метров). Ношение масок по-прежнему обязательно, как и соблюдение барьерных мер.

Открытие бассейнов и возобновление послеобеденного обслуживания в кафе будет обсуждаться на следующем заседании Совместного мониторингового комитета.

Для дополнительной информации: covid19.mc