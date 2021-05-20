











Как будущее моды связано с кофе? Монакский дизайнер и стилист Алекси Джаннотти (Alexis Giannotti) выпустил коллекцию одежды из кофейного волокна, являющимся экологически чистой альтернативой пластику. Тем временем стартап Green Coffee Monaco ставит перед собой цель — снизить потребление алюминиевых капсул для кофе. Компания продвигает преимущества зеленого кофе и содержащихся в нем антиоксидантов.

На стенах начертаны изречения о красоте, а в безукоризненном декоре можно заметить эклектичные книги об искусстве, моде и минимализме. Ателье художника заполнено восхитительной коллекцией трикотажа лазурного цвета. Это место находится на одной из улиц монакского района Аннонсиад, где Алекси Джаннотти создает одежду по принципам бережного отношения к окружающей среде. Это современная и комфортная одежда, выполненная из натуральных волокон.

Шерсть мериноса и, что еще более удивительно, кофейное волокно! «Плоды двухлетних исследований», — говорит этот предприниматель, движимый желанием уменьшить негативное воздействие текстиля на окружающую среду. «Поиск альтернативы пластиковым волокнам становится как никогда важным: при каждой стирке такая одежда выделяет множество частиц микропластика, которые затем оказываются в наших океанах».

Я думаю, что в ближайшие несколько десятилетий производство одежды из хлопка значительно сократится, потому что для ее производства все еще требуется огромное количество воды Алекси Джаннотти, стилист

Алекси Джаннотти, стилист и борец против пластикового загрязнения © Alizée Mosconi

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загрязнение морей пластиком: вся надежда на новое поколение?

Будущее индустрии моды в кофейном жмыхе?

Дизайнер изготавливает свитера из кофейного жмыха, с помощью 3D-принтера, свитера из кофейного волокна, придуманные дизайнером, созданы из органических отходов — кофейного жмыха. «Очень важно перерабатывать такие материалы, чтобы уменьшить потребление энергии, связанное с производством одежды», — напоминает этот любитель кофе. Индустрия моды остается одной из самых загрязняющих в мире. «Я думаю, что в ближайшие несколько десятилетий производство одежды из хлопка значительно сократится, потому что для ее производства все еще требуется огромное количество воды».

Тем более, что кофейное волокно обладает важным преимуществом — оно позволяет коже лучше дышать и тем самым ограничивает появление неприятных запахов. «В то время как ненатуральные волокна склонны улавливать их, что является настоящим бедствием!»

Единственным небольшим недостатком является то, что кофейное волокно пока не может быть использовано в других оттенках, кроме своего естественного цвета — антрацитово-серого. Алекси Джаннотти хотел бы иметь возможность окрашивать этот текстиль будущего во флагманский цвет своего бренда, «синий Бетти (bleu Betty), близкий к синему, разработанному художником Ивом Кляйном (Yves Klein). Этот оттенок я посвятил моей бабушке: она всегда меня поддерживала в моих проектах, а также водам Средиземного моря». Возможно, однажды ему наконец удастся это сделать!

Зеленый кофе, как источник антиоксидантов

В районе Кондамин стартап Green Coffee Monaco, основанный в 2020 году, решает две другие задачи: уменьшение углеродного следа потребителей кофе и популяризация пока еще малоизвестных свойств зеленого кофе — зерен, которые еще не были обжарены. Использование кофе в таком виде сохраняет все его полезные свойства, особенно, полезные для здоровья антиоксиданты.

Очень малая доля алюминиевых капсул подвергаются переработке: несколько миллиардов ежегодно оказываются на свалках Карина Луис-и-Прадо, основательница стартапа Green Coffee Monaco

Что касается обжаренных кофейных капсул, которые предлагает стартап, то они изготовлены из органических материалов, а именно сахарного тростника, и бумажной оболочки. «Капсулы являются полностью биоразлагаемыми, поэтому после использования они полностью исчезают в течение двенадцати недель», — говорит Карина Луис-и-Прадо, основательница этой монакской марки органического кофе.

Альтернатива алюминиевым капсулам

Карина родом из Испании, но свое детство она провела в другой кофейной стране — Аргентине. Она всегда испытывала страсть к кофе, к его вкусовым особенностям, которыми она наслаждается во время каждого приема этого напитка. Кофе является неотъемлемой частью латиноамериканской культуры: «Когда я была ребенком, моя мама готовила для меня молоко с небольшим количеством кофе, а не горячий шоколад», — вспоминает она.

В 2020 году предприниматель Карина Луис-и-Прадо запустила линейку фруктовых настоек из зеленого кофе. © Alizée Mosconi

Эта большая любительница ристретто, насыщенного и сильного на вкус кофе, отдает предпочтение органическим продуктам в своей повседневной жизни. Она уделяет большое внимание здоровью и заботе об окружающей среде, поэтому предлагает своим клиентам кофе по доступной цене, надеясь таким образом привлечь внимание людей к растущей проблеме загрязнения планеты.

По данным британской газеты The Guardian, ежегодно в мире потребляется 20 миллиардов кофейных капсул. «Очень малая доля алюминиевых капсул действительно перерабатывается: несколько миллиардов ежегодно оказываются на свалках», — говорит Карина Луис-и-Прадо, упомянув также о тревожной ситуации с красным шламом, образующимся при производстве алюминия.

«Потребление кофе является маленькой частью нашей повседневной рутины, но имеет большие последствия для экологии», — заключает она. Карина приветствует усилия Княжества, которое с каждым годом стремится стать еще более экологичным.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие суперпродукты можно встретить в меню ресторанов Лазурного берега?