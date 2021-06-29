











Княжеское правительство решило смягчить меры против коронавируса

Жители Монако снова могут гулять поздним вечером! Комендантский час, который действовал несколько месяцев, наконец отменен. Это послабление позволяет ресторанам и барам снова эффективнее принимать гостей. Первоначальные ограничения на работу были сняты. Тем не менее, гости ресторанов и баров должны иметь при себе «паспорта здоровья». Это правило не касается жителей Монако, людей, работающих в Княжестве, а также жителей французских Приморских Альп и итальянской провинции Империя.

Ночные клубы пока остаются закрытыми. Княжеское правительство намерено обсудить возможности возобновления работы ночных заведений в ближайшем будущем. Так что пока можно размяться в ожидании танцполов Монако!

Кампания вакцинации продолжается

Хотя новые меры могут показаться обнадеживающими, в мире распространяется новый штамм коронавируса Delta, поэтому соблюдать осторожность необходимо. Правительство напоминаем о необходимости вакцинироваться, чтобы защитить других и себя. С сегодняшнего дня вакцинация доступна всем работникам государственного сектора.

Узнать больше о вакцинации: Колл-центр Covid-19 — 92-05-55-00 (доступен ежедневно с 8 утра до 8 вечера) Веб-сайт — Vaccination Covid19.