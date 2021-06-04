











Жители Монако старше 18 лет уже могут вакцинироваться против коронавируса. В Княжестве задумались о введении «сертификатов здоровья».

«Медицинские сертификаты вскоре понадобятся жителям для путешествий этим летом», — напомнил Национальный совет в заявлении, опубликованном 28 мая. «Должностные лица призвали к одновременному введению «сертификатов здоровья» с Францией и Европой».

1 июня Евросоюз запустил платформу, совмещающую сертификаты и позволяющую туристам из стран-членов ЕС перемещаться по территории с 1 июля. Сертификаты уже начали выдавать в семи странах ЕС, в том числе в Германии, Дании и Хорватии.

Covid-паспорт: возвращение к нормальной жизни?

Во Франции сертификат здоровья будет введен с 9 июня. Этот документ будут выдавать в бумажной или цифровой форме. Он позволит обладателям в том числе посещать мероприятия, особенно те, в которых участвует более тысячи человек: к примеру, фестивали и спортивные соревнования.

Во Франции сертификат выдается на основании следующих документов: отрицательный результат ПЦР или антигенного теста, сделанного за 48 часов, сертификат полного курса вакцинации или документ о перенесенном коронавирусе.

Читайте также: «Зеленый сертификат» позволит снова поехать в Италию