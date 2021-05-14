











Выходные в Риме или отпуск в Милане? Туристы, обладающие «зеленым сертификатом», вскоре вновь смогут открыть для себя Италию и ее места с богатой историей. Стана вновь открывает границы для туристов, снимая карантин с 15 мая для некоторых групп путешественников.

Рост числа случаев коронавируса в апреле вынудил правительство Италии ввести карантин для въезжающих в страну туристов. Сейчас министерство здравоохранения Италии требует, чтобы приезжающие из ЕС туристы прошли тестирование в течение 48 часов после прибытия и пять дней находились в изоляции до результатов второго теста. С 15 мая Италия готовится снова принимать туристов без обязательной самоизоляции. Условие: наличие у путешественника «зеленого сертификата».

Справка, действующая полгода

Чтобы получить «зеленый сертификат», турист должен подтвердить завершение вакцинации от коронавируса. Подойдет также документ о выздоровлении после коронавируса, подтвержденный отрицательным тестом. Еще один вариант — отрицательный ПЦР тест или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Срок действия «зеленого сертификата», выданного по вакцинации или перенесенному заболеванию, составляет полгода. Документ теряет силу, если у обладателя будет диагностирован коронавирус.