











Число новых случаев коронавируса в Приморских Альпах снова начало расти. Италия готовится ввести карантин для людей, въезжающих из стран ЕС. Монако на данный момент вакцинировало чуть более четверти населения.

Накануне в Монако выявили шесть новых случаев коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в Княжестве зафиксировано 2288 случаев заболевания. Сейчас под надзором Центра мониторинга находятся 84 человека. В Больнице Княгини Грейс проходят лечение 25 пациентов, 7 из них — в отделениях интенсивной терапии.

4,70% проведенных в Княжестве ПЦР-тестов оказались положительными. На прошлой неделе этот показатель составил 4,39%. Продвигается и кампания по вакцинации: по данным на 25 марта, вакцин получили 28,50% населения против 25,66% неделей ранее.

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Италия: пятидневная изоляция для прибывающих

В то время как число случаев коронавируса растет во французском департаменте Приморских Альп, который все еще находится на карантине, Италия готовится ввести новую ограничительную меру для граждан стран Евросоюза. С 1 апреля прибывающие в Италию должны изолироваться на 5 дней, даже если их тест на коронавирус отрицательный. Путешественники должны будут пройти повторное тестирование по окончании периода изоляции. Пока нет никаких подробностей об исключениях для приграничных работников. С начала пандемии в Италии коронавирус унес жизни более чем 108 000 человек.