











После решения Франции ввести карантина на территории 16 департаментов, включая Приморские Альпы, Монако усиливает полицейский контроль на своих границах. Мера будет действовать в течение следующих четырех недель.

Вечером 18 марта власти Франции сообщили о введении карантина в 16 департаментах страны на четыре недели, начиная с 19 марта. Под ограничения попадает в том числе департамент Приморских Альп.

16 департаментов уходят на четырехнедельный карантин

Во время пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что прогулки и занятия спортом в карантинных департаментах будут разрешены при наличии сертификата и в радиусе 10 км от дома. Однако межрегиональные поездки запрещены за исключением особых причин или поездок по работе.

Монако сохраняет комендантский час до 2 апреля

Из-за распространения коронавируса в регионе Княжество Монако решило усилить полицейский контроль на границах с 20 марта. Усиленный контроль сохранится в течение четырех недель. Комендантский час, действующий с 19.00 до 06.00, продлится до 2 апреля. Сохраняется также распоряжение по возможности работать удаленно и обязательство соблюдать барьерные меры, а том числе ношение масок как в помещениях, так и на улице.

Кроме жителей Монако, на территорию Княжества смогут въехать только люди, работающие в Монако и проживающие в соседних коммунах, а также в Эз и Ментон, при предъявлении французского сертификата. Княжеское правительство

Люди, планирующие остановиться в отелях Монако, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа. Княжеское правительство также призывает жителей избегать посещения 16 департаментов Франции, где ввели временный карантин.

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