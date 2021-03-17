











В минувшие выходные, когда прибрежные коммуны департамента Приморские Альпы оказались в режиме частичного локдауна, в Монако был усилен контроль на границах. Кроме этого, правительство приняло постановление о закрытии трех ресторанов, за нарушение правил безопасности.

Монако усилило контроль на границах в субботу 13 и в воскресение 14 марта. Было проконтролировано 3423 автомобиля (по сравнению с 3079 автомобилей в позапрошлые выходные), 234 из которых попросили развернуться по прибытию на границу. На железнодорожной станции Монако полицейские проверили документы у 318 человек, прибывших на поезде. Из них, 12-ти пассажирам было отказано во въезде на территорию Княжества. Органы обеспечения городского порядка проверили документы у 214 человек, обедавших в местных ресторанах и не выявили нарушений.

Три ресторана были закрыты из-за несоблюдения мер безопасности

Хотя в Монако по-прежнему разрешено обедать в ресторанах с 11:00 до 15:00, правительство Княжества недавно приняло решение закрыть три заведения, которые не соблюдали меры безопасности, установленные для борьбы с коронавирусом. После принятия 3 марта министерского постановления ресторан Beef Bar был вынужден закрыться на шесть дней, а рестораны Tre Scalini и Pulcinella — на четыре дня.

На нескольких сотрудниках ресторанов Tre Scalini и Beef Bar не было масок, как того требуют меры безопасности. Закрытие ресторана Pulcinella было вызвано тем, что несколько его клиентов не предъявили документы, подтверждающие право на посещение заведения.