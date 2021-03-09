











Более 3000 проверок на границе, несколько новых случаев коронавируса и медленный прогресс вакцинации. Какой была ситуация в Монако на выходных?

В минувшие выходные путешествующие наверняка заметили, что в условиях пандемии Княжество усилило проверки на границах. В эти выходные поток транспорта был более интенсивным, чем неделю назад: ответственные органы проверили 3079 транспортных средств против примерно 2500 на прошлой неделе. 285 транспортных средств не были допущены на территорию Монако. На вокзале «Монако-Монте-Карло» зарегистрировали 442 пассажира поезда, 40 из которых не соответствовали требованиям въезда.

Снижение числа позитивных тестов

8 марта в Монако было выявлено 5 новых случаев коронавируса. В Больничном центре Княгини Грейс находятся 40 человек, 11 из которых — в отделениях интенсивной терапии. Доля положительных тестов по состоянию на 7 марта включительно составила 4,48% по сравнению с 5,19% неделей ранее.

22,23% жителей вакцинированы

По состоянию на 4 марта, в Монако вакцинировано 8449 человек: то есть 22,23% населения по сравнению с 21,58% вакцинированных неделей ранее. Вторую дозу вакцины получили 7163 человека или 84,78% всех вакцинированных. Во Франции 5,79% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, 2,87% — обе. В эти выходные в регионе Ницца-Лазурный Берег была проведена вакцинация более 13 000 человек. В Ницце 48 000 человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

Княжеское правительство Монако рекомендует жителям, уехавшим в отпуск, сдать тест на коронавирус по возвращении. Узнать более подробную информацию можно по телефону 92 05 55 00 (Информационный центр Covid-19).