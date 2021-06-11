











После перерыва в 2020 году Летний концерт Красного Креста Монако возвращается! Мероприятие пройдет в присутствии его президента, Князя Альбера II.

Нет ничего лучше большого концерта, чтобы отпраздновать открытие площади Казино! 16 июля здесь состоится первое крупное публичное мероприятие в поддержку Красного Креста Монако и в ознаменование возвращения к нормальной жизни.

Вечер будет открыт для всех желающих. На сборе средств выступит британский автор-исполнитель, пианист и поп-джазовый певец Джейми Каллум.

Путешествие в мир музыки и кино

Джейми Каллум изучал кино и литературу, но больше всего его вдохновляла именно музыка.

С начала карьеры он записал восемь студийных альбомов. Джейми Каллум участвовал в записях саундтреков к фильму «Бриджит Джонс: Грани разумного» и записал балладу Клинта Иствуда в «Гран Торино».

Несмотря на плотный график, Джейми Каллум нашел время для выступления на летнем концерте Красного Креста Монако.

Красный Крест: мобилизация во время кризисов

В течение прошлого года Красный Крест Монако адаптировался к вызовам.

Во время пандемии коронавируса всего за несколько дней было собрано 530 добровольцев, которые в общей сложности проработали 57 тысяч часов. После шторма «Алекс» Красный Крест активно работал, чтобы восстановить пострадавшие от стихии регионы.

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Красный Крест Монако доказал, что занимает важное место как на международном уровне, так и в национальных обществах Красного Креста и Красного Полумесяца.

Сейчас Красный Крест Монако вернулся к нормальной жизни. Организация занимается своей традиционной деятельностью и готова эффективно выполнять свою миссию.

16 июня 2021 года, 21.00 — Площадь Казино (Place du Casino)

Билеты (в продаже с 16.06.2021):

Коктейль и концерт — 800 евро на человека Только концерт — 500 евро, 300 евро и 200 евро на человека

Бронирование по телефону +377 98 06 36 36