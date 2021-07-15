











Экономические отношения, но не только.

Министры выразили желание на укрепление сотрудничества между двумя странами. Поначалу отношения были чисто экономическими, но сегодня страны сотрудничают в самых разных областях, от науки до защиты окружающей среды.

После сложного года без мероприятий, страны также хотят возобновить и культурный диалог. В 2019 году, в рамках программы «Russia loves Monaco» выступили четыре популярных российских артиста, а в 2020 году в Монако выступил Московский цирк на льду.

История долгих отношений

Дружеские отношения зародились еще в конце 19-го века и включали в себя торговые и политические соглашения, но именно Россия Владимира Путина положила начало российско-монакскому сотрудничеству в 2006 году.

Сегодня в Княжестве проживает более 800 россиян, а российские туристы приезжающие в Монако по-прежнему важны для местной экономики. Россия также обосновалась на Скале, открыв там свое консульство.

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