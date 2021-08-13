











Британский секретный агент в костюме и галстуке приедет в Княжество на закрытую премьеру последнего фильма о Бонде.

29 сентября в Оперном театре Монте-Карло пройдет грандиозное событие. На мероприятии будет присутствовать Князь Монако Альбер II, режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага (Cary Joji Fukunaga) и многие голливудские звезды. Однако сами актеры присутствовать не будут. Выход фильма запланирован на 6 октября.

Изначально запланированная на 7 апреля 2020 года премьера последней части бондианы «Не время умирать» должна была состояться в Гримальди Форум, но была отложена из-за пандемии. Чтобы перенести участников в мир агента 007, гостям предложат уникальный опыт: вечер в «Казино Рояль».

В честь бывшего Бонда

Средства, вырученные во время мероприятия, пойдут на финансирование новой премии Фонда Княгини Грейс — США. Премия вручается в честь одного из ее основателей, давнего жителя Монако и исполнителя роли Джеймса Бонда, сэра Роджера Мура, который умер в 2017 году.

Миссия Фонда Княгини Грейс — США — помогать начинающим артистам кино, театра и танцорам. За счет средств фонда начинающие артисты могут продвигаться в карьере. Кэри Дзёдзи Фукунага — бывший лауреат премии.

29 сентября 2021 года

Оперный театр Монте-Карло, Place du Casino

Входной билет — 2500 долларов (2123,23 евро).