











Кампания вакцинации становится все более эффективной.

После того, как работникам-нерезидентам в Монако старше 40 лет стала доступна вакцинация, Княжеское правительство решило распространить бесплатную вакцинацию на всех работающих в Монако людей независимо от их возраста.

Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить по номеру 92 05 55 00 (доступен ежедневно с 8.00 до 20.00) или посетить сайт www.covid19.mc. Специалисты перезвонят и назначат прием, на котором пройдет консультация перед вакцинацией, а также первая инъекция прививки. В тот же день назначат второй прием.

Тревожные цифры

По состоянию на 5 августа в Монако зафиксирован 21 новый случай коронавируса. В Больнице Княгини Грейс проходят лечение 24 человека, в том числе 13 резидентов Монако.

Правительство напоминает о важности вакцинации. Кампания по вакцинации набирает обороты: первую инъекцию получили почти две трети населения, то есть 23 551 человек (67,11%). 19 255 человек или 83,33% от всех привившихся получили вторую дозу вакцины.

Чтобы стимулировать вакцинацию, особенно среди молодежи, правительство запустило информационную кампанию в Facebook.