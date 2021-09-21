











День, насыщенный событиями: не пропустите!

26 сентября пройдет в Княжестве Европейский день наследия под девизом «Женщины и наследие». Монако примет участие в празднике и откроет первый «День наследия», отдав дань женщинам, внесшим вклад в формирование нашего общества и слишком долго и незаслуженно остававшимся в тени.

В рамках программы свои двери откроют около сорока уникальных мест, среди которых — Национальный совет, Ирландская библиотека Княгини Грейс, Музей марок и монет, Автомобильная коллекция Князя Монако, Научный Центр, залы Казино Монте-Карло…

Визиты необходимо заранее резервировать. Всю информацию можно найти на сайте Дня наследия Монако.

Бесплатные автобусы

Дни Европейского наследия — это также возможность открыть для себя преимущества мобильности в Княжестве. Автобусная компания Autobus de Monaco 26 сентября предлагает бесплатное передвижение на автобусах. Существуют различные приложения, которые помогут вам эффективно спланировать поездку.

Если вы предпочитаете автомобиль, воспользуйтесь особым тарифом в 4 евро на день на основных парковках княжества: Jardin Exotique, Condamine, Pêcheurs, Stade Louis II, Boulingrins, Grimaldi Forum и La Colle.