День, насыщенный событиями: не пропустите!

26 сентября пройдет в Княжестве Европейский день наследия под девизом «Женщины и наследие». Монако примет участие в празднике и откроет первый «День наследия», отдав дань женщинам, внесшим вклад в формирование нашего общества и слишком долго и незаслуженно остававшимся в тени.

В рамках программы свои двери откроют около сорока уникальных мест, среди которых —  Национальный совет, Ирландская библиотека Княгини Грейс, Музей марок и монет, Автомобильная коллекция Князя Монако, Научный Центр, залы Казино Монте-Карло…

Визиты необходимо заранее резервировать. Всю информацию можно найти на сайте Дня наследия Монако.

Бесплатные автобусы

Дни Европейского наследия — это также возможность открыть для себя преимущества мобильности в Княжестве. Автобусная компания Autobus de Monaco 26 сентября предлагает бесплатное передвижение на автобусах. Существуют различные приложения, которые помогут вам эффективно спланировать поездку.

Travel Club Monaco

Если вы предпочитаете автомобиль, воспользуйтесь особым тарифом в 4 евро на день на основных парковках княжества: Jardin Exotique, Condamine, Pêcheurs, Stade Louis II, Boulingrins, Grimaldi Forum и La Colle.