











Фестиваль закроет Давид Холлидей своим первым выступлением в Опере Гарнье.

Фестиваль джаза — настоящее культурное событие Княжества! С 23 ноября по 4 декабря в Опере Гарнье состоится 15-й фестиваль джаза в Монте-Карло, как всегда, с отличной программой. Среди событий — возвращение Джейми Каллума, который выступил на летнем концерте Красного Креста на площади Казино, и многие другие исполнители, достойные вашего внимания.

23 ноября: Трио Авишая Коэна (Avishai Cohen Trio);

24 ноября: Джейми Каллум (Jamie Cullum);

25 ноября: Стив Хэкетт (Steve Hackett);

29 ноября: Грегори Портер (Gregory Porter);

30 ноября: квартет Чучо Вальдеса с Илианом Канисаресом (Chucho Valdés Quartet, Yilian Cañizares);

3 декабря: Поль Персонн (Paul Personne);

4 декабря: Давид Холлидей (David Hallyday).

Дебют Давида Холлидея в Опере Гарнье

Давид Холлидей впервые выступит на сцене Оперы Монте-Карло, где представит свое последнее произведение «Imagine a World». Для слушателей это возможность открыть для себя талант выдающегося музыканта, который умеет играть практически на любом инструменте.

В Монако действуют санитарные ограничения, и ношение маски во время мероприятий обязательно. Билеты можно купить на сайте Société des Bains de Mer.