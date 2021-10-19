











21-ая Всемирная неделя итальянского языка проходит с 18 по 25 октября и будет посвящена теме «Данте-итальянец». В этом году отмечается 700-летие со дня смерти Данте Алигьери.

Говорите по-итальянски? Наверняка, как и большинство жителей Монако. Поэтому вполне естественно, что Всемирная неделя итальянского языка получила особый отклик в Княжестве. 19 и 20 октября выставка «Данте-итальянец» открыта для посетителей с 10.00 до 21.00 в CREM (Клуб иностранных резидентов Монако).

До 20 октября проходит выставка «MCCLXV» (отсылка к году рождения поэта Данте Алигьери, 1265), представленная художницей Бенедеттой Брачетти Перетти (Benedetta Brachetti Peretti). Она выставляет свою новую коллекцию работ из муранского стекла: 25 великолепных произведений, которые, в свою очередь, вызывают в памяти вселенную Данте, море, небо и древний Египет.

«Для меня коллекция MCCLXV (…), это не только дань памяти поэту, но и отличная возможность выставить предметы, с помощью которых я могу пересказать некоторые из моих самых ярких воспоминаний подросткового возраста и одну из моих больших страстей — египетскую культуру», — сказала художница.

© AMP Monaco/Сальваторе Руголо (Salvatore Rugolo)

© AMP Monaco/Сальваторе Руголо (Salvatore Rugolo)

© AMP Monaco/Сальваторе Руголо (Salvatore Rugolo)

19 октября в 20.30 в Аудитории Ренье III пройдет концерт «Дантова симфония» Ференца Листа. Композиции исполнят Моника Леоне (Monica Leone) и Мишель Кампанелла (Michele Campanella), а знаменитая Соня Бергамаско (Sonia Bergamasco) прочтет отрывки из «Божественной комедии». 22 и 25 октября пройдет оперный концерт «Dante nell’Opera italiana» и концерт «Fisarmony».