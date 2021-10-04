











Жизнелюбивый гедонист, рациональный бунтарь и немного панк. Так себя описывает экс-физик, банкир и бывший российский сенатор Виталий Малкин, который почти 8 лет живет в Монако. Издание «Russian Roulette» встретилось с Виталием Малкиным в Марселе, чтобы поговорить о жизни на Лазурном берегу, о философии и о жизни.

«Я отношусь к работе как к главному источнику кайфа»

Виталий Малкин продолжительное время живет в Монако и на юге Франции. «Поначалу я не планировал здесь оставаться, но дети начали ходить в детский сад…», — рассказывал он в интервью Monaco Tribune. Путешествие на несколько недель вылилось в месяцы, а позже и годы. По прошествии времени Виталий Малкин называет и плюсы, и минусы жизни на Лазурном берегу.

«Мне нравится климат и природа, возможность ходить в горы и плавать в море. Порядок в Монако – тоже огромный плюс», — говорит он. Тем не менее, есть вещи, которые писателю не нравятся: например, сложности в поиске хороших работников.

«К сожалению, в отличие от «новой этики», старая добрая «рабочая этика» или, проще говоря, добросовестное отношение к своим обязанностям (а не только к потребностям) – сейчас не в моде. Поэтому многие французы работают в довольно расслабленном режиме, ссылаясь то на 35-часовую рабочую неделю, то на дискриминацию или на то, что работа не соответствует каким-то их установкам. Я же всегда относился и отношусь к работе как к главному источнику кайфа и стимулу жить и развиваться», — поясняет Малкин.

«Для написания своих книг я прорабатываю материалы в сотни страниц»

Сейчас Виталий Малкин занимается благотворительностью, пишет книги и реализует собственные проекты. «Для написания своих книг я прорабатываю материалы в сотни страниц, с более чем 3000 источников», — упомянул автор в разговоре с Monaco Tribune. Малкин работает над актуальными темами, среди которых — моногамия, равенство, свобода слова, культура отмены. Последняя, по признанию Малкина, ему «отвратительна».

«По сути, это инквизиция, возродившаяся в 21-ом веке: например, сегодня на Западе ученому достаточно высказать непопулярную идею, и завтра он уже будет подвергнут остракизму, публично заклеймен, лишен кафедры и возможности публиковаться. Все достижения в его карьере «обнулятся», а работы будут тщательно проверены на предмет «крамольных идей». Причем это касается не только исследователей, работающих в социальных науках, но и, как это ни удивительно, например, ученых естественников», — говорит Малкин.

Он добавляет, что, если бы не стал бизнесменом, выбрал бы путь философа или политика.

«Несмотря на бурную активность, я интроверт»

Помимо работы над многостраничными досье по философии, Виталий Малкин находит время и на другие увлечения. Он с удовольствием занимается кайтсерфингом и дайвингом, продолжает изучать французский язык минимум по два часа в день, активно интересуется молодежной культурой, новыми тенденциями в моде, литературе и музыке. «Люблю рэп», — говорит Малкин.

Среди своих личных мест силы Малкин называет тропу Ницше в Эзе на юге Франции, откуда открываются захватывающие виды на весь Лазурный берег. Писатель признается, что после первого восхождения по тропе «необычайно остро почувствовал, какая колоссальная сила заключена в каждом из нас».

Эту силу Малкин помогает развивать молодым людям через свои проекты. Мы не можем помочь всем, но нужно помочь человечеству не упустить гениев», — говорил он весной в разговоре с Monaco Tribune.

20-летнему самому себе писатель посоветовал бы «всегда думать своей головой и принимать на себя ответственность за свои победы и неудачи». А русской молодежи в Европе Малкин дает простое наставление: учиться, учиться и еще раз учиться.