











Бывший ученый-физик, банкир и российский сенатор, Виталий Малкин уже почти 8 лет живет в Монако. 68-летний бизнесмен в последние годы сосредоточился на своих благотворительных и издательских проектах: в центре его интересов на протяжении многих лет стоит защита свободы слова и меритократии. Состоявшийся писатель, философ и активный сторонник идеи энергетического перехода — таковы некоторые из множества граней этого энергичного, жизнелюбивого и исключительно разностороннего человека.

«У меня никак не получалось нигде осесть», – шутит он на французском с небольшим русским акцентом, созерцая залитую солнцем морскую гладь во время нашей прогулки по крутым склонам извилистой тропы Ницше. Это знаменитое место было выбрано неслучайно — ведь именно оно вдохновило в конце XIX века одноименного философа и поэта, чьим последователем считает себя Малкин. И именно местной необычайной красоте однажды, во время многочасового восхождения от берега к вершине прекрасной деревни Эз, Виталий отдал свое сердце.

Малкин рассказывает, как буквально влюбился в Монако и его окрестности во время своей поездки в 2013 году. Задумчиво окидывая взглядом небесные и морские просторы вокруг, он как бы показывает собеседнику, почему выбрал именно Лазурный берег новым домом для себя и своей большой семьи.

Интерес к проблеме энергетического перехода

«Поначалу я не планировал здесь оставаться, но дети начали ходить в детский сад…» То, что изначально планировалось как путешествие на несколько недель, превратилось в месяцы, а затем и в годы. Так Малкин, отец шестерых детей, родившийся в небольшом городке Первоуральске на Урале – после своего ухода с поста сенатора – окончательно переехал в Монако.

Сейчас бывший банкир, большой шахматный энтузиаст и житель Монако с огромным интересом следит за программой энергетического перехода княжества и стратегией правительства и Фонда Князя Альберта II. Их подход к вопросам энергетического перехода сильно повлиял на собственное видение Малкина этой острейшей проблемы нашего времени… Так, в 2020 году филантроп профинансировал ежегодный научный семинар в Европейском университете Санкт-Петербурга, собравший лучших ученых в области климатологии и новой энергетики. В целях дальнейшего информирования общества о стратегии энергетического перехода в Монако, Виталий также заключил партнерство со специализированным журналом «Transitions&Energies».

Женское обрезание: «мерзость, которую необходимо остановить»

Человек убеждений, Виталий Малкин также в течение многих лет принимал участие в борьбе с женским обрезанием в Эфиопии (калечащей операцией на половых органах без медицинских показаний, которой подвергают девочек и девушек во многих странах мира). «Это мерзость, которую необходимо остановить», – заявляет Малкин, не скрывая негодования. О колоссальных масштабах этой проблемы он впервые узнал в 2008 году во время поездки в Египет, а в 2014 основал в Люксембурге в партнерстве с ЮНИСЕФ фонд «Надежда» – с целью положить конец чудовищной практике, от которой страдают почти 200 миллионов женщин во всем мире.

Наша борьба только началась

«Надеюсь, когда пандемия Ковида закончится, мы сможем сразу продолжить нашу борьбу», – говорит он, поскольку многолетняя партнерская программа фонда с ЮНИСЕФ подошла к концу. «Мы разрабатываем новый проект по борьбе с калечащими операциями на женских половых органах – уже непосредственно в сотрудничестве с местными организациями». С момента своего создания Фонд оказал медицинскую помощь более чем 300 000 женщин в регионах Афар и Сомали в Эфиопии. «И наша борьба только началась», – решительно заявляет Малкин.

«Мы не можем помочь всем, но нужно помочь человечеству не упустить гениев»

У Виталия Малкина есть еще один проект – «Меритократическая инициатива». В его основе лежит глубокая убежденность филантропа в необходимости помогать открывать и развивать молодые таланты. Финансирование проектов, учебных курсов, предоставление стипендий для юных дарований в различных областях и из малоимущих слоев населения – таковы главные направления этого проекта.

«Мы хотим найти талантливых, одаренных детей, чтобы помочь им развивать себя. Мы не можем помочь всем, но нужно помочь человечеству не упустить гениев», – говорит он. «Я верю в роль таких людей как Илон Маск, который изменил человечество благодаря своим многочисленными проектам, например, программе по освоению Марса, электромобилям и инвестициям в криптовалюту.»

Проекты для Монако

Недалеко от вершины тропы Ницше, когда в ногах чувствуется усталость, дыхание уже не такое устойчивое, как было в нескольких метрах ниже, а на заднем плане начинает появляться живописная деревушка Эз, Виталий Малкин достает свой телефон, чтобы дать нам полюбоваться талантом его молодой протеже Хлои, величественной и полной изящества. «Я нашел одиннадцатилетнюю девочку, которая занимается художественной гимнастикой», – говорит он, не без эмоций, восхищаясь движениями молодой француженки, родившейся в семье уроженца Реюньона и русской матери, живущей на Лазурном берегу. Сейчас Хлоя проходит обучение в Москве, в одной из лучших школ мира, прославившейся благодаря своим передовым методикам. Здесь молодую гимнастку тренируют ведущие мировые профессионалы. «Сейчас Хлоя — воспитанница лучших тренеров современности, и, я надеюсь, однажды она станет чемпионом мира», – добавляет Малкин.

В ближайших планах у Виталия – организация в Монако выступлений артистов балета из России и Нигерии. Ну а пока, ожидая, когда санитарная обстановка позволит приступить к реализации всех проектов – мыслитель оттачивает свое перо, критически прорабатывая статьи в французской и международной прессе за утренней чашкой чая.

Виталий Малкин © Corine Bribos

«Нужны ли нам другие или мы счастливее в одиночестве?»

«Мне повезло, что меня окружает отличная команда, в которую входят шесть философов», – признается писатель, в планах которого публикация по меньшей мере шести эссе до конца года на темы от равенства до феминизма и cancel culture. «Эти темы нуждаются в глубоком изучении и осмыслении – только так можно сформировать собственную действительно аргументированную и интересную читателям точку зрения. Для написания своих книг я прорабатываю материалы в сотни страниц, с более чем 3000 источников», – замечает философ.

«Темы? Их много», – с улыбкой говорит Малкин, – моногамия, равенство, свобода слова, семейная жизнь, меритократия, но и одиночество. Во время карантина я впервые всерьез занялся этой темой. Мы научились жить со своим одиночеством. Нужны ли нам другие или мы счастливее в одиночестве? Вот вопрос, который я себе задаю.» Ответ мы узнаем через несколько месяцев.

Вы можете ознакомиться с работами Виталия Малкина на его личном сайте.

Интервью проведено Романом Буазобером в партнерстве с Belleville Management