Ex fisico, banchiere e senatore in Russia, Vitaly Malkin vive a Monaco da quasi otto anni. Dedicatosi alla filantropia negli ultimi anni, il 68enne uomo d’affari, che è anche scrittore, difende la meritocrazia e la libertà di espressione. Ritratto di un filosofo moderno, impegnato nella transizione energetica, una delle battaglie più urgenti del nostro tempo.

“Non sono riuscito a levare l’ancora“, sorride, in un francese dai toni cirillici, mentre si volta a contemplare l’increspatura leggera di un mare che scintilla sotto i raggi del sole. Sui ripidi pendii del sinuoso sentiero di Nietzsche, che ha ispirato il filosofo e poeta omonimo alla fine del XIX secolo, Vitaly Malkin si è confidato a cuore aperto durante la lunga ora di ascesa verso la cima del villaggio di Èze, partendo dal mare.

Così, mentre evoca Monaco e questa regione, di cui si è letteralmente innamorato durante un primo viaggio nel 2013, l’ex senatore russo dirige lo sguardo verso il cielo, come per spiegare con i fatti la sua decisione di stabilirsi sulla Costa Azzurra con la famiglia.

Impegnato per la transizione energetica

“All’inizio non avevo previsto di restare qui, ma i bambini hanno cominciato ad andare al nido…” Un soggiorno che inizialmente sarebbe dovuto durare qualche settimana si prolunga di mesi, poi di anni. Dopo le dimissioni dal ruolo di senatore, il padre di sei figli, nato a Pervoouralsk negli Urali, si è lasciato toccare dalla Rocca.

Attualmente residente a Monaco, questo grande appassionato di scacchi è stato particolarmente sedotto dalla visione del Principato sulla transizione energetica, dalle azioni intraprese dal governo e dalla Fondazione del Principe Alberto II. Una visione che ha molto influenzato le sue idee su questa questione fondamentale… Così, nel 2020, Vitaly Malkin ha finanziato un seminario scientifico annuale dell’Università Europea di San Pietroburgo, che ha riunito i migliori ricercatori in climatologia e transizione energetica. E, per far conoscere ancora meglio la strategia di transizione energetica di Monaco, Vitaly ha collaborato strettamente con la rivista specializzata Transitions et Énergie.

Sulle mutilazioni genitali femminili: “Un abominio che deve cessare rapidamente”

Uomo di forti convinzioni, Vitaly Malkin è anche da tempo impegnato nella lotta contro l’escissione e l’infibulazione in Etiopia. “Questo è un abominio che deve cessare rapidamente.” Attraverso la sua Hope Foundation, lanciata nel 2014 in Lussemburgo in collaborazione con l’UNICEF, colui che ha scoperto questa piaga nel 2008 durante un viaggio in Egitto intende porre fine a questa pratica, che colpisce quasi 200 milioni di donne nel mondo.

La lotta è appena iniziata

“Quando la pandemia di Covid sarà finita, speriamo il più presto possibile, saremo in grado di continuare questa lotta”, afferma, mentre il programma quinquennale con l’UNICEF arriva alla fine. “Stiamo sviluppando un nuovo progetto per combattere le mutilazioni genitali femminili direttamente con le ONG locali. “ Dalla sua nascita, la Fondazione ha fornito cure mediche a più di 300.000 donne nelle regioni di Afar e di Somali, in Etiopia. “E la lotta è appena iniziata.”

“Non possiamo aiutare tutti, ma privarsi di un genio non è un bene per l’umanità”

Vitaly Malkin è impegnato in un altro progetto, quello dell’iniziativa meritocratica. Una convinzione profonda che consiste nel finanziare progetti, corsi di formazione o borse di studio per ragazzi di talento in diversi campi e provenienti da contesti svantaggiati.

“Vogliamo scovare dei giovani di talento, dotati fin dalla nascita, per aiutarli a costruirsi. Non possiamo aiutare tutti, ma privarsi di un genio non è un bene per l’umanità”, spiega. Non credo nei popoli, ma negli individui. Ad esempio Elon Musk, che ha cambiato l’umanità con i suoi numerosi progetti, come Marte, le auto elettriche o gli investimenti nelle criptomonete.”

I progetti per Monaco

A pochi passi dalla cima del sentiero Nietzsche, mentre le cosce cominciano a riscaldarsi, il respiro non è più regolare come qualche metro più in basso e il vecchio villaggio di Èze comincia ad apparire sullo sfondo, Vitaly Malkin tira fuori il telefono per far ammirare il talento di Chloé, una sua giovane protetta, maestosa e piena di grazia. “Ho trovato una bambina di undici anni che pratica la ginnastica ritmica“, racconta, non senza emozione, ammirando i movimenti della giovane francese, nata da padre reunionese e da madre russa trasferitasi in Costa Azzurra. “Ora si trova a Mosca, in una scuola rinomata in questo campo, tra le migliori del mondo. Si sta allenando lì, affiancata dai migliori insegnanti, e spero che un giorno diventi una campionessa mondiale.”

Proprio dalla Russia, ma anche dalla Nigeria, Vitaly Malkin spera di far venire rapidamente dei ballerini da presentare a Monaco. “Lavoreremo con Valery Gergiev, il famoso direttore d’orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, con l’obiettivo di invitare questi giovani ballerini nel Principato”, confida. “Speriamo di organizzare questo spettacolo non appena la situazione sanitaria lo permetterà.” Nel frattempo, il libero pensatore affina la sua penna, mentre legge la stampa francese e internazionale ogni mattina davanti ad una tazza di tè.

“Abbiamo bisogno degli altri o siamo più felici da soli?”

“Ho la fortuna di essere circondato da una grande squadra, tra cui sei filosofi dai diplomi prestigiosi, si rallegra l’autore, che prevede di pubblicare almeno sei saggi entro la fine dell’anno, su argomenti che vanno dall’uguaglianza, al femminismo, alla cancel culture. “Per apparire credibili su un argomento e per poterne parlare, bisogna prima studiarlo a fondo. Per scrivere i miei libri, mi baso su dossier di centinaia di pagine, con più di 3000 fonti.”

I temi? “Ce ne sono vari”, dichiara con un sorriso. “La monogamia, l’uguaglianza, la libertà di espressione, la vita familiare, la meritocrazia, ma anche la solitudine. Durante la quarantena, ho lavorato molto tempo su questo problema. Abbiamo imparato a vivere con questa solitudine. Abbiamo bisogno degli altri o siamo più felici da soli? Questa è la domanda che mi pongo.” La risposta tra qualche mese.

Intervista da Romain Boisaubert in partenariato con Belleville Management