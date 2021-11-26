Общество SBM представило программу мероприятий на зимние праздники.

Пожалуй, это самое долгожданное время года: рождественские праздники не за горами! «Зимняя фантазия Монте-Карло», предложенная обществом «Monte-Carlo Société des Bains de Mer», обещает быть незабываемой.

Праздники начнутся 2 декабря на площади Казино, где зажгут рождественскую елку высотой в 18 метров, украшенную 4 тысячами игрушек в оттенках белого и золотого. Здесь также откроют три развлекательных иглу под названием «Гигантские звезды», где посетители смогут погрузиться в атмосферу Рождества.

На любой вкус

Запланированы и гастрономические приключения. Устройте праздничный обед в «Chalet Gourmand des Chefs» или попробуйте изысканные блюда в «Patio Hôtel de Paris Monte-Carlo». Каждый четверг по вечерам в баре «Blue Gin» отеля «Monte-Carlo Bay Hotel & Resort» будут проходить «Зимние вечеринки».

Дети тоже не останутся в стороне. Маленькие жители и гости Княжества могут встретить Деда Мороза за рулем шикарного ретро-автомобиля в нескольких точках Монако. Начинающим поварам наверняка понравятся кулинарные мастерские и выпечка, приготовленная шеф-поваром Николасом Бейгурри (Nicolas Baygourry) во время «Рождественских закусок» в отеле «Hermitage Monte-Carlo».

Канун Нового года закончится на высокой ноте: легендарная группа «The Jacksons» выступит на большом концерте в «Salle des Étoiles». С 26 по 31 декабря на фасаде Казино покажут световое шоу.

Дополнительная информация: Чем заняться на Рождество и Новый год в Монако?