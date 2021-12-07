Сезон зимних праздников начался! 3 декабря в Монако открылась Рождественская деревня, и в Княжестве ожидается множество праздничных событий.

Бюро Деда Мороза готово принимать письма

Ваш ребенок хорошо себя вел в этом году? До 24 декабря работает особая служба для обработки писем Деду Морозу. Неважно, какой замысловатый адрес вы напишите на лицевой стороне конверта: письмо Деду Морозу можно бросить в любой почтовый ящик Монако. Ребенок может отправить послание Деду Морозу онлайн на сайте www.lapostemonaco.mc. Ответ гарантирован!

«Оживи свой район»

С 11 по 30 декабря на улицах торговых районов Монако можно встретить Деда Мороза и героев мультфильмов. Это часть инициативы «Оживи свой район» (Re)vivez vos quartiers). Ознакомьтесь с программой, чтобы встречаться с музыкантами и персонажами на ходулях каждый день!

Конкурс от отеля Hermitage Monte-Carlo

Поэтическое иглу на площади Казино, атриум Казино Монте-Карло, вестибюль курортного отеля Monte-Carlo Bay… В Княжестве так много волшебных мест, украшенных к праздникам. В них вы можете получить анкету и принять участие в конкурсе стихов. Автор самого красивого стихотворения Деду Морозу получит в подарок ночь на двоих в отеле Hermitage Monte-Carlo!