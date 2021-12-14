В преддверии Нового года компания Société des Bains de Mer (SBM) приготовила насыщенную программу мероприятий и розыгрышей.

Завершить покупки к Рождеству, приятно провести время в семейном кругу и попытать силы в розыгрыше подарков — таков залог успешного дня по версии SMB. Если вас привлекает перспектива рождественских прогулок по Монте-Карло, вот несколько идей, которые могли бы вас заинтересовать…

Насладитесь деликатесами и шоппингом

Рождество в Монте-Карло — это, прежде всего, возможность изумиться великолепным украшениям и иллюминации, обрамляющим площадь Казино. Это также идеальный момент, чтобы пройтись по магазинам в атмосфере волшебства, в самом сердце шале Christmas Shopping Promenade. Сверкающие ледяные хижины подарят вам ощущение зимней поэтической сказки на авеню Монте-Карло.

Сделайте остановку, чтобы отведать горячий шоколад за росписью Мануфактуры Алена Дюкасса (Manufacture d’Alain Ducasse) в Патио гостиницы Hôtel de Paris Monte-Carlo. Во время вашего обеденного перерыва попытайте счастье в одном из семи ресторанов-участников промоакции Magic Card от компании SBM. До 30 декабря вы можете выиграть подарки эквивалентом до 10 000 евро (пребывание в отеле, ювелирные изделия, билеты…).

© Monte-Carlo SBM

Встреча с Дедом Морозом

Дети всегда ликуют, но, вместе с тем, испытывают робость, когда думают о том, чтобы подойти к старику с белой бородой в красном костюме. В этом году впервые Дед Мороз лично предстанет перед вами на площади Казино. Встреча 24 декабря с 15 часов для фотосессии с вашими малышами.