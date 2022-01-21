Знаменитый рок-исполнитель Игги Поп даст концерт в Гримальди Форуме в четверг 19 мая 2022 года в 20:30.

В свои 74 года Игги Поп пребывает в отличной форме! Вокалист по прозвищу «Игуана» отправится в большой гастрольный тур по Европе с мая по август 2022 года. 19 мая он выступит в Монако на сцене Гримальди Форума.

«I Wanna Be Your Dog», «Lust for Life», «Loves Missing»… Шедевров, написанных музыкантом, не пересчесть. За 57 лет своей карьеры Игги Поп оставил свой след в истории рок-музыки и открыл всему миру американский панк-рок. Его восемнадцатый сольный альбом под названием «Free» вышел в сентябре 2019 года.

Концерт – событие

Рок-вокалист будет не единственным, кто выступит на сцене Salle des Princes в Гримальди Форуме. Компанию ему составят артисты Лерон Томас (Leron Thomas) и Сара Липстейт (Sarah Lipstate), а также французские музыканты Флориан Пеллиссье (Florian Pellissier), Тибо Брандализ (Tibo Brandalise), Кенни Руби (Kenny Ruby) и Грег Фок (Greg Fauque).

В связи с коронавирусом зрители должны будут оставаться на своих местах. Присутствующие также должны будут оставаться в масках и соблюдать дистанцию.

Вы можете купить билет прямо сейчас непосредственно в Гримальди Форуме или по телефону +33 77 99 99 30 00. А если вы заняты 19-го мая, не расстраивайтесь! Этим летом звезда рок-н-ролла выступит с десятью концертами по всей Франции.