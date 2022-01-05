На январь 2022 в Театре Принцессы Грейс запланировано 4 спектакля.

Любовь, несправедливость, тоска, волнение: такова насыщенная программа, ожидающая вас в январе в Театре Принцессы Грейс. Начинается она уже завтра, в четверг 6 января в 20:30, с прославленной пьесы «Макбет» (Macbeth). Джеффри Лопез (Geoffrey Lopez) представляет оригинальную интерпретацию произведения Шекспира в ходе театральной постановки, столь мрачной, сколь и захватывающей.

В четверг 13 января в 20:30 вас ждёт встреча с ошеломительной пьесой под названием «Нуар» (Noire). Исполнительница главной роли — Таня де Монтень (Tania de Montaigne). Постановка представляет собой интерпретацию Стефана Фонкиноса (Stéphane Foenkinos) её одноимённого произведения. В спектакле с ужасом и восхищением рассказывается история Клодетт Колвин (Claudette Colvin), чернокожей девушки-подростка, которая — в расистском штате Алабама в 1950-е годы — имела смелость отказаться уступить своё место белокожему пассажиру автобуса.

Когда любовь оканчивается трагедией

Сказка с плохим концом – вот аксиома пьесы «История любви» (Une histoire d’amour), которая будет представлена на сцене в четверг 20 января в 20:30. В спектакле описывается судьба Кати (Katia), спутница жизни которой таинственным образом исчезает через несколько дней после рождения их дочери… Двенадцать лет спустя Катя узнаёт, что больна, и вынуждена передать своего ребёнка на попечение брату, циничному и разочарованному жизнью писателю.

Прекрасное завершение нашей программы – спектакль «Кто такой Господин Шмитт?» (Qui est Monsieur Schmitt ?) в воскресенье 23 января в 17 часов. Супружеская пара с удивлением обнаруживает, что не узнаёт свою собственную квартиру… И кто этот загадочный телефонный собеседник, который постоянно требует поговорить с неким Господином Шмиттом?