Как сообщает Reuters, компания собирается расширяться в Европе.

Информация была опубликована в среду. Goldman Sachs открыл свой новый офис в Монако для управления частными капиталами.

Руководство новым подразделением было доверено опытным сотрудникам: Арно Коссену (Arnaud Caussin), Тибо Ламберу (Thibaut Lambert) и Сержу Оливу (Serge Olive). Они будут консультировать состоятельных резидентов Княжества, в частности, в сфере инвестиций и управления капиталом.

Открытие филиала в Монако играет важную роль в реализации нашей программы регионального расширения, а также общего развития. Крис Френч (Chris French), замруководителя управления частным капиталом Goldman Sachs в странах Европы, Ближнего Востока и Африки

«Развитие управления частным капиталом является основным приоритетом Goldman Sachs на мировом рынке», – заявила компания в своем официальном сообщении, добавляя, что планирует также провести «соответствующее обучение своих сотрудников».