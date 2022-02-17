В этом году, благодаря улучшению санитарной ситуации, традиционные празднества Лазурного берега возвращаются во всей красе! Всё, что нужно знать, чтобы насладиться долгожданными мероприятиями, — в нашем обзоре.

Карнавал в Ницце

Всё начинается с традиционного Карнавала в Ницце. Ежегодно тысячи людей собираются на Площади Массена (Place Masséna), чтобы понаблюдать за парадом огромных колесниц, украшенных согласно определённой тематике. В этом году в центре всеобщего внимания — «Король зверей»: ведро с крабами, олицетворяющее предвыборную президентскую кампанию, горилла-защитник животных и богомол-феминист заполонят улицы.

В программе: две недели праздничных парадов, красочных карнавальных дефиле и даже цветочные битвы, которые завершатся традиционным сожжением Короля 26 февраля.

Практическая информация:

Даты: с 11 по 27 февраля 2022

Бесплатный вход для детей младше 5 лет / Льготный тариф для детей 6-12 лет

Тарифы и бронирование

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🌷 "La vie est une fleur. L'amour en est le miel" — Victor Hugo 💕



🤩 Merci pour tous vos sourires ! On vous aime ! 😘#NIceCarnaval #ILoveNice pic.twitter.com/4ctPGRXWYb — Carnaval de Nice (@NiceCarnaval) February 16, 2022

Фестиваль лимонов в Ментоне

Откройте для себя знаменитый Фестиваль лимонов (Fête du Citron), каждую зиму посвященный цитрусовым. 5 огромных скульптур цвета солнца, целиком выполненные из лимонов и апельсинов, выставлены в Садах Биовес (Jardins Biovès), а тема этого года — «Опера и Танцы» («Opéras et Danses»). Несколько тонн фруктов понадобилось для реализации скульптур и колесниц, которые шествуют под ритмы сальсы, самбы и даже французского канкана!

Празднества дополнят красочные карнавальные дефиле и культурные мероприятия, как то опера «Травиата» (La Traviata) и балет «Жизель» (Gisèle).

Практическая информация:

Даты: с 12 по 27 февраля 2022

Бесплатный вход для детей младше 6 лет / Льготный тариф для детей 6-14 лет

Вход свободный на выставку в Садах Биовес, Ярмарку ремёсел и Фестиваль орхидей

Тарифы и бронирование

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Морская цветочная битва в Вильфранш-сюр-Мер

Другой традиционный праздник Лазурного берега: «Морская цветочная битва» («Combat Naval Fleuri») в Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer). В программе этого 118-го мероприятия: карнавальные парады, фольклорные представления, музыкальный спектакль и знаменитая морская цветочная битва.

Во время этого старинного праздника, зародившегося в 1902 году, пассажиры плоскодонных рыболовных судов облачаются в великолепные традиционные одежды провансальских рыбаков. Зрители усаживаются у берега, чтобы лицезреть их на борту красивых лодок, украшенных гирляндами, и попытаться поймать цветы, выбрасываемые из гавани на побережье.

Практическая информация: