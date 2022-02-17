В этом году, благодаря улучшению санитарной ситуации, традиционные празднества Лазурного берега возвращаются во всей красе! Всё, что нужно знать, чтобы насладиться долгожданными мероприятиями, — в нашем обзоре.
Карнавал в Ницце
Всё начинается с традиционного Карнавала в Ницце. Ежегодно тысячи людей собираются на Площади Массена (Place Masséna), чтобы понаблюдать за парадом огромных колесниц, украшенных согласно определённой тематике. В этом году в центре всеобщего внимания — «Король зверей»: ведро с крабами, олицетворяющее предвыборную президентскую кампанию, горилла-защитник животных и богомол-феминист заполонят улицы.
В программе: две недели праздничных парадов, красочных карнавальных дефиле и даже цветочные битвы, которые завершатся традиционным сожжением Короля 26 февраля.
Практическая информация:
- Даты: с 11 по 27 февраля 2022
- Бесплатный вход для детей младше 5 лет / Льготный тариф для детей 6-12 лет
- Тарифы и бронирование
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🌷 "La vie est une fleur. L'amour en est le miel" — Victor Hugo 💕— Carnaval de Nice (@NiceCarnaval) February 16, 2022
🤩 Merci pour tous vos sourires ! On vous aime ! 😘#NIceCarnaval #ILoveNice pic.twitter.com/4ctPGRXWYb
Фестиваль лимонов в Ментоне
Откройте для себя знаменитый Фестиваль лимонов (Fête du Citron), каждую зиму посвященный цитрусовым. 5 огромных скульптур цвета солнца, целиком выполненные из лимонов и апельсинов, выставлены в Садах Биовес (Jardins Biovès), а тема этого года — «Опера и Танцы» («Opéras et Danses»). Несколько тонн фруктов понадобилось для реализации скульптур и колесниц, которые шествуют под ритмы сальсы, самбы и даже французского канкана!
Празднества дополнят красочные карнавальные дефиле и культурные мероприятия, как то опера «Травиата» (La Traviata) и балет «Жизель» (Gisèle).
Практическая информация:
- Даты: с 12 по 27 февраля 2022
- Бесплатный вход для детей младше 6 лет / Льготный тариф для детей 6-14 лет
- Вход свободный на выставку в Садах Биовес, Ярмарку ремёсел и Фестиваль орхидей
- Тарифы и бронирование
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🎉 Retour en images sur le 1er corso de la 88e Fête du Citron® 🍋#FeteduCitron #JaimeMenton #CotedAzurFrance #Menton pic.twitter.com/JXPcRSRgWR— Ville de Menton (@villedementon) February 13, 2022
Морская цветочная битва в Вильфранш-сюр-Мер
Другой традиционный праздник Лазурного берега: «Морская цветочная битва» («Combat Naval Fleuri») в Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer). В программе этого 118-го мероприятия: карнавальные парады, фольклорные представления, музыкальный спектакль и знаменитая морская цветочная битва.
Во время этого старинного праздника, зародившегося в 1902 году, пассажиры плоскодонных рыболовных судов облачаются в великолепные традиционные одежды провансальских рыбаков. Зрители усаживаются у берега, чтобы лицезреть их на борту красивых лодок, украшенных гирляндами, и попытаться поймать цветы, выбрасываемые из гавани на побережье.
Практическая информация:
- Дата: 18 февраля 2022 с 13:30
- Место: Porte de la Santé и гавань Villefranche-sur-Mer
- Свободный и бесплатный вход
- Дополнительная информация в Туристическом Бюро (Office de Tourisme): 04 93 01 73 68.
La 118ème édition du Combat Naval Fleuri c’est demain à partir de 13h30 !https://t.co/yCxXlNMhKq#Myvillefranchesurmer #CotedAzurFrance pic.twitter.com/x0unP6A5MT— Villefranche-sur-Mer (@Villefranche06) February 17, 2022