Казино Монте-Карло получило престижные награды International Gaming Awards и Casino Awards 2022.

2022 год начинается с джекпота для Казино Монте-Карло, которое вновь открылось для утренних посещений всего несколько недель назад. Казино было удостоено двух наград на International Gaming Awards и Casino Awards 2022 в Лондоне.

Речь идет о двух главных международных премиях для профессионалов игровой индустрии, каждое из которых включает 32 и 20 различных категорий, соответственно, и охватывает как очную, так и цифровую игровые индустрии.

Казино Монте-Карло получило две награды: «Лучший оператор казино» («Best Casino Operator») и «Лучшее казино в целом» («Best Overall Casino»). И это несмотря на сильнейшую конкуренцию со стороны ведущих казино планеты.

Это заслуженная награда за высокий профессионализм персонала, его вклад в работу казино во время пандемии, а также за различные инновации в индустрии азартных игр (приватные игровые салоны, особые ужины, эксклюзивные экскурсии).

Благодаря заведениям, в частности, управляемым группой Société des Bains de Mer, Княжество Монако стало исключительным туристическим направлением для азартных игр. А роскошная атмосфера Монте-Карло продолжает привлекать клиентов со всего мира.