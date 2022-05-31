Третья Встреча Исторических мест Династии Гримальди пройдет в эти выходные, 4 и 5 июня, на площади Княжеского дворца.
Событие состоится впервые после трехлетнего перерыва. В 2019 году на площади Княжеского Дворца принимали четыре местности, когда-то принадлежавших роду Гримальи. На Третьей встрече, вход на которую будет свободным, Княжество поприветствует 14 коммун из трех департаментов:
- Ла-Манш: Сен-Ло, Амби, Ториньи-ле-Виль Гранвиль, Муайон, Перси-ан-Норманди и Шербур.
- Территория Бельфор: Бельфор и Жироманьи.
- Приморские Альпы: Кань-сюр-Мер, Ла-Тюрби, Антиб Жуан-ле-Пен, Пюже-Тенье и Пей.
В программе:
Суббота, 4 июня
10h00 : Открытие
11h00 : Речь Князя Монако Альбера II, вручение памятных подарков мэрам
12h00 : Торжественная смена почётного караула Корпуса Княжеских карабинеров
12h15 : Выступления, подготовленные представителями каждой местности
20h45 : Торжественный концерт Оркестра Корпуса Княжеских карабинеров
22h00 : Музыкальное световое шоу на фасаде Княжеского дворца
Воскресенье, 5 июня
10h00 : Открытие
11h50 : Смена почётного караула Корпуса Княжеских карабинеров
12h15 : Выступления, подготовленные представителями каждой местности
19h00 : Фарандола с участием всех гостей
19h30 : Закрытие встречи
Вход свободный.