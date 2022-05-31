Третья Встреча Исторических мест Династии Гримальди пройдет в эти выходные, 4 и 5 июня, на площади Княжеского дворца.

Событие состоится впервые после трехлетнего перерыва. В 2019 году на площади Княжеского Дворца принимали четыре местности, когда-то принадлежавших роду Гримальи. На Третьей встрече, вход на которую будет свободным, Княжество поприветствует 14 коммун из трех департаментов:

Ла-Манш: Сен-Ло, Амби, Ториньи-ле-Виль Гранвиль, Муайон, Перси-ан-Норманди и Шербур.

Территория Бельфор: Бельфор и Жироманьи.

Приморские Альпы: Кань-сюр-Мер, Ла-Тюрби, Антиб Жуан-ле-Пен, Пюже-Тенье и Пей.

В программе:

Суббота, 4 июня

10h00 : Открытие

11h00 : Речь Князя Монако Альбера II, вручение памятных подарков мэрам

12h00 : Торжественная смена почётного караула Корпуса Княжеских карабинеров

12h15 : Выступления, подготовленные представителями каждой местности

20h45 : Торжественный концерт Оркестра Корпуса Княжеских карабинеров

22h00 : Музыкальное световое шоу на фасаде Княжеского дворца

Воскресенье, 5 июня

10h00 : Открытие

11h50 : Смена почётного караула Корпуса Княжеских карабинеров

12h15 : Выступления, подготовленные представителями каждой местности

19h00 : Фарандола с участием всех гостей

19h30 : Закрытие встречи

Вход свободный.