Резидент Монако и британский предприниматель осуждает «минибюджет» Лиз Трасс на снижение налогов для самых богатых.

Британскому правительству не хватает бюджетной дисциплины? Так утверждает Джим Рэтклифф в своем интервью газете Financial Times от 12 октября.

Монакский резидент и владелец ФК «Ницца» указывает на недостаток средств для сокращения налогов. «Вы должны сбалансировать счета, так или иначе», объясняет он.

Это высказывание – реакция на выступление британского премьера-консерватора, Лиз Трасс, и министра финансов, Квази Квартенга. 23 сентября этого года они заявили о создании «минибюджета» на сокращение налогов для самых богатых, чтобы вдохнуть новые силы в страну, переживающую инфляцию.

Эта позиция вызвала негодование оппозиции, обвиняющей правительство в кумовстве по отношению к наиболее богатым, а также в катастрофических последствиях этого шага для курса фунта стерлингов, параллельно упавшего на исторически низкий уровень, вынудивших Международный валютный фонд потребовать от Великобритании «затормозить».

Джим Рэтклифф считает, что британское правительство должно проявить «больше дисциплины», добавив, что именно эта дисциплина и привела его к успеху.

Самый богатый человек Великобритании также критикует британское правительство за недостатки в энергетической политике накануне зимы. «В отличие от США у Великобритании нет настоящей слаженной энергетической стратегии», добавил он, уточнив, что эта политика должна опираться на долгосрочную программу.