Князь Альбер II посетил итальянский город Падуя

В понедельник, 27 февраля, Князь приехал в этот очаровательный город области Венеция с научным и культурным визитом для налаживания сотрудничества.

Падуя находится на севере Италии, город знаменит своим большим собором Святого Антония, увенчанного куполами в византийском стиле, улицами с аркадами и стильными кафе, а также университетом, которому скоро исполнится 800 лет. Князь начал свой визит именно с этого старейшего в мире университета.

© Княжеский дворец / Аксель Бастелло (Axel Bastello)

Князь осмотрел различные исторические залы университета, включая старейший в мире анатомический театр 1594 года и аудиторию «Aula Magna», в которой Галилей преподавал математику. Затем он принял участие в коллоквиуме, на котором были представлены университетские работы в области устойчивого развития.

После обеда с мэром Падуи, Серджио Джордани, Князь направился в городской ботанический сад, которым занимается и управляет университет. В этом «Orto Botanico», занесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он посетил новый, недавно открытый ботанический музей. Во второй половине дня Князь посетил знаменитый собор Святого Антония, который ежегодно посещают миллионы паломников.

Будущее сотрудничество

Князь закончил день визитом в лаборатории Фонда передовых биомедицинских исследований (Veneto Institute of Molecular Medicine), работающего в тесном сотрудничестве с Падуанским университетом. Более 230 ученых со всего мира работают в этом фонде, основанном в 1996 году, по различным направлениям, включая неврологию и нейробиологию.

© Княжеский дворец / Аксель Бастелло (Axel Bastello)

Как заявил Князь в эфире Monaco Info, этот визит позволит наладить сотрудничество между учреждениями Княжества и Падуанским университетом: «Падуанский университет – одновременно исторический памятник и передовая лаборатория во многих направлениях, в частности в медицине и окружающей среде. Это открывает очень интересные перспективы для связей с Княжеством».