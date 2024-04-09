Вилла Собер представляет ретроспективу творчества Пьера Паоло Пазолини

С 25 марта по 29 сентября в Новом Национальном музее Монако проходит интересная экспозиция.

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Скандальная жизнь, скандальное творчество – Пазолини продолжает эпатаж. «Пазолини в кьяроскуро» так называется новая экспозиция Нового Национального музея Монако (NMNM). В рамках традиционного знакомства с видными деятелями Средиземноморья NMNM открыл экспозицию в двух частях, посвященную Пьеру Паоло Пазолини. В первой части мы знакомимся с его творчеством, с его жизнью и идеями. Во второй части представлены работы тридцати современных артистов, посвященные писателю и кинорежиссеру.

Регина Демина, артистка, Гийом де Сард, комиссар экспозиции, Бьорн Дальстром, директор NMNM и Шарль де Мо, кинорежиссер и продюсер, на презентации выставки – © Monaco Tribune

Пазолини – кинорежиссер, вдохновленный искусством

Пазолини считал себя в первую очередь писателем, но более всего он известен своими кинолентами. Евангелие от Матфея, Рикотта, Теорема, Сало – в первой части представлены и объяснены идеи и биография художника.

«Творение редко рождается из ничего, за ним всегда стоит идея, вдохновение, и Пазолини тому яркое подтверждение», считает Гийом де Сард, комиссар экспозиции. И действительно, в темной галерее первого этажа представлены художественные идеи Пазолини, в частности, картины, вдохновившие кинорежиссера на сцены в кинолентах.

Сравнение сцены из фильма Рикотта с картиной Понтормо «Снятие с креста», написанной в 1526-1528 годах – © Дирекция по связям / Фредерик Небенже

Его биография с самого рождения в Болоньи позволяет действительно понять этого одновременно скандального, критичного, но уважительного к своим идеям художника. Так, «несмотря на то, что он был марксистом, он уважительно относится к христианству в фильме, посвященном жизни Христа, «Евангелие от Матфея»», замечает Гийом де Сард. Вы также можете ознакомиться с развитием его отношения к живописи «в биографии кинорежиссера, который учится своему ремеслу и овладевает им», описывает он.

Артисты вдохновляются артистом

На втором этаже экспозиции разворачивается тема вдохновения. Здесь темные стены залов принимают чистый белый цвет и представляют произведения изобразительного искусства тридцати мастеров, отдающих дань Пьеру Паоло Пазолини. Эта дань проявляется в портретах, поэмах, отрывках из фильмов.

В конце экспозиции идет фильм, снятый к ее открытию. Шарль де Мо описывает отношение Пазолини к живописи и связи между литературой и кинематографом. «Сцены этого фильма сняты на улицах Рима, я выбрал кадры, касающиеся Пазолини, места, где он мог снимать свои фильмы», говорит автор.

Современные произведения искусства на экспозиции – © Monaco Tribune

Деятели искусства представляют свой взгляд на Пазолини с помощью предметов, портретов и фильмов. Они выражают борьбу и волю человека, критикуемого своими современниками. Например, Жан-Люк Верна изготовил кожаную куртку, украшенную девственницей, кентавром, мишенью и гербом футбольного клуба «Рома», посвященную художнику. Что прячется за этими символами? Ответы вас ждут в Новом Национальном музее Монако с 29 марта.

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