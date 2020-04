Coronavirus à Monaco : Les actualités en un coup d’oeil

Envoyez-nous vos suggestions | @monacotribune | Abonnez-vous gratuitement

LE BILAN SANITAIRE

Pour le quatrième jour consécutif, aucun nouveau cas positif au Covid-19 n’a été révélé à Monaco.

À ce jour, 93 personnes ont été touchées par le coronavirus.

15 personnes sont déclarées guéries.

8 personnes sont hospitalisées.

2 d’entre elles sont en réanimation.

101 patients sont pris en charge par le Centre de Suivi à Domicile.

LES CITATIONS DU JOUR

« Nous allons distribuer deux masques lavables et réutilisables sur un mois à l’ensemble des résidents de la Principauté »

Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, l’a annoncé hier sur Monaco Info.

« Notre Plan Marshall de relance de l’économie, c’est le projet de budget rectificatif. Quand on met bout à bout les dépenses supplémentaires et les recettes en moins, on arrive à un chiffre estimé de 500 M€, soit le tiers du budget de l’Etat monégasque »

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie a évoqué toutes les mesures de soutien à l’économie :

« Les vrais héros, c’est vous »

Au nom de la Roca Team, les deux arrières de l’ A.S. Monaco Basket, Paul Lacombe et Yakuba Ouattara envoient leur message de soutien aux soignants du Centre Hospitalier Princesse Grace – CHPG.

« Nombreux sont ceux qui sont en première ligne, chaque jour pour faire face à la crise, dont les personnels hospitaliers et les bénévoles de la Croix Rouge, et je souhaite, au nom de l’ensemble du club, leur rendre tout l’hommage qu’ils méritent »

Oleg Petrov, le vice-président directeur général de l’AS Monaco.

L'AS Monaco lance une collecte de dons et offre 50 000€ pour lutter contre le coronavirus

LES TITRES

Tous les résidents de la Principauté recevront un masque préventivement : L’objectif est de distribuer gratuitement des masques à tous les résidents et aux salariés de la Principauté. Pour les 38000 résidents, le Gouvernement a décidé de s’appuyer sur la fabrication de masques en tissu agréés, lavables et réutilisables. Il s’est porté acquéreur de l’ensemble de la production « made in Monaco » : les 800 masques jour fabriqués par la société Banana Moon et 80000 masques commandés à la société Bettina produits à un rythme de 1000 par jour et bientôt 2000. A ce quota vient s’ajouter la commande de 120000 masques en tissu auprès de deux sociétés italiennes.

Dès demain, la distribution démarrera pour les personnes âgées de plus de 65 ans par des équipes de la Mairie de Monaco qui gèrent déjà la distribution des repas à domicile. Chaque personne recevra gratuitement deux masques lavables et réutilisables pendant un mois.

Tous les autres résidents de la Principauté recevront rapidement le même pack de masques, cette fois par voie postale.

Concernant les salariés, le Gouvernement enregistrera les demandes de masques formulées par les diverses branches d’activité. Les entreprises achèteront ces masques chirurgicaux à usage unique à prix coûtant. Vraisemblablement, le Stade Louis II servira de point de retrait de leurs commandes.

Ces masques à usage unique seront également vendus dans les pharmacies et commerces autorisés à un tarif que l’Etat a souhaité encadrer à 2,5 € le masque chirurgical et 7,5 € le masque FPP2.

La perspective des tests sérologiques se rapproche : En matière de tests de dépistage, la Principauté continue de pratiquer, quotidiennement, en lien avec la filière française, de 10 à 50 tests rhino-pharyngés dits PCR.

Les autorités sanitaires vérifient actuellement la conformité d’un premier millier de tests sérologiques. 30000 sont en voie d’acheminement depuis l’Allemagne (assortis déjà d’un réassort de 20000) et 30000 ont été commandés en Chine.

Dès leur fiabilité confirmée, ils seront utilisés à grande échelle, dans les prochaines semaines, auprès de la population résidente et des salariés, qu’ils soient symptomatiques ou pas, selon des modalités qui restent à définir.

Le traçage numérique examiné de près : Afin d’automatiser le principe d’enquêtes épidémiologiques, le recours au traçage numérique via les téléphones mobiles est examiné en suivant les expériences en cours à Singapour, en Allemagne et en France. La Principauté l’adopterait uniquement sur le principe du volontariat des usagers en utilisant la connectivité restreinte de la technologie Bluetooth.

Le Prince Albert II visite le Centre d’Appel Covid-19 et le Centre de Suivi à Domicile : Le Centre de Suivi à Domicile assure quotidiennement un suivi médical par téléphone et propose également une écoute psychologique, ainsi qu’un soutien logistique grâce aux moyens de la Croix Rouge Monégasque. Les Centres d’Appel et de Suivi à Domicile sont ouverts 7/7 jours de 9h00 à 18h00. La Centre d’Appel est joignable par téléphone au 92.05.55.00. ainsi que par e-mail : [email protected]

« Light It Blue » : Hier soir, le Palais Princier était illuminé d’une lumière bleue en hommage aux soignants et aux personnes qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Cette campagne de soutien née aux USA au début de la pandémie s’intitule « Light It Blue », elle consiste à éclairer des immeubles, des monuments connus d’une lumière bleue.

Les étudiants de l’Université de Monaco ne reviendront qu’en septembre : Les 530 étudiants passeront leur examens en ligne et de manière sécurisée. « Ce sera une première pour nous, ces évaluations à distance, qui soulève plusieurs questions techniques. Notamment celle d’être sûr que c’est bien l’étudiant qui compose derrière son écran« , commente le directeur, Jean-Philippe Muller.

5 000 masques distribués par la Fondation Princesse Charlène : Ces masques alternatifs, de taille unique, sont rehaussés du logo #strongtogether, un symbole d’unité et de solidarité encouragé par la Famille princière de Monaco. Les premiers masques ont été distribués cette semaine aux commerçants et à leurs clients en Principauté.

L’AS Monaco lance une collecte de dons et offre 50 000€ pour lutter contre le coronavirus : Le club du Rocher se mobilise pour soutenir les acteurs qui oeuvrent au quotidien face au Covid-19. Via son programme solidaire AS Monacoeur, l’AS Monaco apporte un soutien financier à la Croix Rouge monégasque en lançant une collecte de dons en ligne. Cette collecte, relayée auprès de l’ensemble de la communauté de l’AS Monaco, débute par un don initial de 50 000€.

