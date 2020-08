Désireux de se renforcer et de combler les nombreux départs au sein d’un effectif complètement chamboulé, l’AS Monaco Basket a recruté plusieurs joueurs durant cette inter-saison. Avec pas moins de six recrues (Darral Willis, Marcos Knight, Damien Inglis, Wesley Saunders, Yohan Choupas, Abdoulaye Ndoye), la Roca Team a frappé fort sur le marché des transferts, pour le plus grand bonheur de Zvezdan Mitrovic, de retour sur le Rocher. Zoom sur les nouvelles têtes de l’ASM Basket.

Damien Inglis (ailier-fort, 25 ans, 2,06 m)

Talentueux, expérimenté mais encore jeune, passé par la NBA, Damien Inglis a tout pour s’imposer rapidement sur le Rocher et s’affirmer comme l’un des joueurs phares de l’équipe de Zvezdan Mitrovic. Après une belle saison à la SIG Strasbourg (11 pts, 5,4 rebonds, 3 passes décisives en 26 minutes de moyenne par match), l’ailier-fort français pose ses valises en Principauté avec l’envie de réaliser une grosse saison, aux côtés de son « gars », Dee Bost, qui a lui aussi prolongé avec la Roca Team.

Je suis super motivé et excité à l’idée de débuter avec mon nouveau club. Monaco a de l’ambition et nous allons tout faire pour écrire de très belles pages. Le coach Zvezdan Mitrovic au téléphone n’a pas mis longtemps pour me convaincre. Je rejoins la Roca Team pour gagner le plus de matchs possible en Jeep Elite et en Eurocup et sur un plan individuel pour continuer à franchir des paliers. Damien Inglis

Passé par la prestigieuse NBA sous le maillot des Milwaukee Bucks (drafté en 2014 au 31e rang à seulement 19 ans), où il a côtoyé le MVP Giannis Antetokounmpo, avec qui il entretenait des relations étroites, le Guyanais à fait un tour en G-League, avant de retrouver l’Europe en 2017, avec Orlandina (Italie), et la Jeep Elite, avec le CSP Limoges et la SIG Strasbourg.

Damien Inglis sort d’une grosse saison à la SIG Strasbourg.

Wesley Saunders (arrière, 27 ans, 1,97 m)

De la Lombardie à la Principauté, il n’y a parfois qu’un pas, que Wesley Saunders a franchi cet été. Après deux saisons convaincantes dans les rangs du Vanoli Cremona en Serie A (14 points, 6 rebonds et 3,4 passes décisives pour 15,8 d’évaluation), le natif de Los Angeles (1,97m, 27 ans) a pris le chemin du Rocher. Joueur polyvalent (arrière ou ailier), le Californien apportera son talent et son expérience (Wesley Saunders a également évolué en Finlande après deux années en G-League) et pourra compter sur le soutien d’un autre Californien, J.J. O’Brien, qui comme Dee Bost, a rempilé avec la Roca Team.

Je sus vraiment très heureux de venir jouer à Monaco et j’ai très hâte de débuter dans ma nouvelle équipe. J’ai déjà de belles affinités dans le groupe puisque j’ai connu J.J. (O’Brien) aux Utah Jazz et Damien (Inglis) aux Westchester Knicks. La Roca Team, ça signifie l’équipe du Rocher, ok ? Nous allons tout faire pour être un bastion imprenable. Je peux jouer à différents postes, mon but est d’aider l’équipe au maximum. Crémone a été une très belle expérience durant deux saisons et j’espère désormais franchir un palier supplémentaire. Harvard ? Durant quatre ans, j’ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes, c’était enrichissant, une belle opportunité. Wesley Saunders

Wesley Saunders, un Californien de plus sur le Rocher.

Darral Willis (intérieur, 24 ans, 2,06 m)

Arrivé en provenance de la Russie et du Nizhny Novgorod où il tournait la saison passée à 14,6 pts et 6,6 rebonds en VTB League, Darral Willis arrive avec l’étiquette d’un solide espoir, doté d’un gros potentiel et des qualités athlétiques certaines. Non drafté en 2018, après un gros cursus à l’université de Wichita State, l’intérieur américain a débuté sa carrière à Chypre avec Keravanos, avant de rejoindre dans la foulée la Russie après avoir remporté le doublé coupe-championnat. Impressionnant en VTB League, au sein de l’un des championnats les plus relevés d’Europe, le natif du Wisconsin a aussi brillé en Basketball Champions League (14 pts, 7,8 rebonds) tout au long de la saison.

Darral est un jeune joueur avec du jump, athlétique, un profil intéressant pour la physionomie de la Jeep Elite.J’ai parlé avec son coach à Nizhny, Zoran Lukic. Darral Willis est un bon garçon, motivé, avec un gros talent offensif et qui possède encore une belle marge de progression. Il sait qu’en venant à Monaco, nous prenons soin de l’évolution individuelle des joueurs autant que de l’expression collective. Zvezdan Mitrovic

Darral Willis est prêt à sortir les muscles avec la Roca Team.

Marcos Knight (meneur, 30 ans, 1,88 m)

C’est l’un des gros coups de ce mercato du côté de la Roca Team. Nommé MVP du dernier tournoi final de la Bundesliga avec le MHP Riesen Ludwigsbourg, Marcos Knight rejoint le Rocher avec des ambitions. Meneur complet et athlétique, adroit au shoot et avec la particularité d’être ambidextre, l’ancien de l’université de Middle Tennessee State s’est fait un nom en Allemagne en gravissant les échelons, d’abord avec Jelna, puis avec Riesen Ludwigsbourg, jusqu’à devenir l’un des joueurs phares du championnat. Entre temps, le natif de Rentz Ga (Géorgie) s’est exporté en Liga Endesa avec Saragosse et en Turquie avec Afyon Belediye. À son actif, Marcos Knight a aussi été élu MVP de la 11e journée de Champions League en janvier 2019 (27 points, 5 passes, 6 rebonds et 4 interceptions avec MHP face à Wloclawek).

Disputer l’EuroCup et la Jeep Elite seront pour moi deux challenges passionnants. Je me réjouis beaucoup de venir à Monaco, j’intègre un club réputé en Europe et qui possède des objectifs élevés, c’est ce que je recherchais pour la suite de ma carrière. Marcos Knight

Marcos Knight avec la tunique du MHP Riesen Ludwigsbourg.

Yohan Choupas (arrière, 20 ans, 1,92 m)

Grand espoir français, Yohan Choupas entend bien poursuivre sa progression sur le Rocher. Dénicheur de talents, l’AS Monaco Basket n’a pas hésité longtemps avant de faire confiance à ce jeune arrière, qui arrive en provenance de Pau-Orthez. Sous le maillot de l’Élan Béarnais, celui qui a été médaillé de bronze avec les Bleuets lors des Championnats du monde 2019 en Grèce (7,6 points, 2,4 rebonds, 2,4 passes, 1,6 interception en 24,4 minutes) a disputé la Champions League FIBA, en plus d’écumer régulièrement les parquets de Jeep Elite. Après une saison plus compliquée pour lui (2,6 pts, 1,1 passes contre 12,9 pts, 4 rebonds et 4,1 passes décisives la saison précédente), Yohan Choupas espère profiter de l’environnement monégasque pour se relancer et confirmer tous les espoirs placés en lui.

Yohan Choupas est un jeune joueur au fort potentiel, athlétique, qui doit profiter de sa venue à Monaco pour franchir un palier important. J’espère qu’il s’épanouira avec nous, c’est le but. Zvezdan Mitrovic

Yohan Choupas avec Pau-Orthez en Ligue des champions de la FIBA.

Abdoulaye Ndoye (meneur, 22 ans, 1,99 m)

Meneur polyvalent capable d’évoluer à l’arrière, Abdoulaye Ndoye débarque en provenance de Cholet Basket auréolé d’un double titre de champion d’Europe U16 et U19 avec l’équipe de France. Au terme d’une saison 2019-2020 éblouissante (10,1 pts, 4,2 rebonds, 4,2 passes, 1.3 interception), celui qui est surnommé « Abdou » rejoint l’AS Monaco Basket avec de l’ambition (il est inscrit cette année à la draft NBA). Sélectionné lors du dernier All-Star Game, Abdoulaye Ndoye a disputé la Leaders Cup et a été appelé pour la première fois en janvier 2020 dans le groupe des quatorze de l’équipe de France par Vincent Collet. Un immense espoir, qui pourrait bien faire décoller sa prometteuse carrière sur le Rocher dès cette année.

Monaco, pour moi, c’est un step (pas) en avant. Monaco était à mes yeux le meilleur choix. Je viens pour gagner des titres car en premier lieu, je suis un compétiteur. Je veux gagner des matches. Je suis attiré par l’exigence qui est celle au quotidien d’un club comme l’ASM, je suis venu pour sortir de ma zone de confort. Disputer l’EuroCup faisait aussi partie de mes critères de sélection. Dès mon arrivée à Monaco j’ai croisé un supporter qui m’a reconnu en ville. J’espère que l’on va réaliser de très belles choses tous ensemble, je suis impatient que la saison commence. Abdoulaye Ndoye

Abdoulaye Ndoye sous le maillot de Cholet.