Lundi 26 janvier, le Prince Albert II a inauguré le nouveau centre de vaccination contre la Covid-19, installé au sein du Grimaldi Forum.

600 vaccinations par jour, voilà l’objectif de ce nouveau centre de vaccination, conçu en moins d’une semaine à l’espace Ravel du Grimaldi Forum. Le Prince Albert II, le Ministre d’Etat et le Président du Conseil national se sont rendus sur place pour l’ouverture de ce nouveau centre. Plus de bureaux d’accueil, plus de box de vaccinations et plus de personnel soignant pour satisfaire la demande de vaccination. Ce centre vient remplacer celui qui était présent à l’Espace Léo-Ferré et qui est maintenant réservé au dépistage. Ce centre fait aussi preuve de plus de rapidité. Au total, chaque personne reste environ une demi-heure sur place.

Qui peut se faire vacciner ?

L’objectif du Gouvernement princier est de vacciner les résidents, puis dans un second temps les salariés et les scolaires. Mardi dernier, déjà 2 700 personnes avaient été vaccinées à Monaco. Actuellement, les personnes qui peuvent se rendre au centre national de vaccination sont celles de la tranche d’âge 65-75 ans et de plus de 75 ans. Les personnes de moins de 65 ans, considérées comme « personne à risques » et souhaitant recevoir leur première injection doivent présenter un certificat médical au médecin du centre de vaccination.

Comment prendre rendez-vous pour me faire vacciner contre la COVID-19 ?