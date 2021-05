Inspirer la prochaine génération de dirigeants tout en favorisant le changement des mentalités et des discours sur le pouvoir des femmes, la durabilité et l’innovation. Un défi auquel s’attelle The Sixty Nine, une nouvelle plateforme soutenue par l’Université Internationale de Monaco, qui offre des opportunités de stages virtuels au sein d’entreprises innovantes pour des étudiants motivés.

Depuis plus d’un an, la pandémie de la Covid-19 et sa crise économique qui en a découlé ont souvent compromis les projets professionnels de nombreux étudiants devant faire face à une nette diminution de l’offre de stages sur un marché de l’emploi bouleversé par les mesures sanitaires et la généralisation du travail à distance.

« Depuis mars 2020, le nombre de stages proposés à nos étudiants a reculé de 60 % car les entreprises connaissent des difficultés à prévoir leurs activités et n’ont pas toujours été en mesure d’accueillir les stagiaires au sein de leurs bureaux», a rappelé Sophie de Lorenzo, la directrice du service des carrières et des relations avec les entreprises, à l’Université Internationale de Monaco, dans un récent communiqué de presse. L’établissement vient donc de soutenir une nouvelle plateforme de stages virtuels à destination d’étudiants doués et motivés : The Sixty Nine, qui souhaite ainsi mettre en contact de nombreux jeunes avec des entreprises innovantes.

Travailler sur des projets d’entreprise dans un univers entièrement virtuel

Les stagiaires ont accès à un programme abordant plusieurs thématiques telles que le pouvoir des femmes, la gestion du patrimoine, ainsi que des leçons de développement personnel telles que la découverte de la pleine de conscience et même des initiations au yoga. « En autorisant de jeunes talents ambitieux à travailler ensemble depuis n’importe quel endroit du monde, que ce soit à leur domicile, à l’université ou au bureau, et à n’importe quelle heure de la journée, nous mettons en place une plateforme qui instaure un système avantageux », a précisé Graig Neale, le PDG de The Sixty Nine, dans un récent communiqué de presse.