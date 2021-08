Sous la supervision scientifique de l’Aesthetic Multispecialty Society (AMS), l’Aesthetic & Anti-Aging Medecine World Congress (AMWC) prépare un programme interactif et stimulant.

Dans le but de donner lieu à différents échanges et de partager les connaissances et l’expertise des professionnels, l’AMWC a su devenir un des principaux congrès mondiaux sur l’esthétique et l’anti-âge. Cet événement très attendu attire plus de 12000 participants venus de plus de 120 pays.

Après le succès de l’édition 2020, AMWC Global – The Virtual Edition 2020, AMWC propose cette année une édition au format hybride. Ainsi, vous aurez le choix de vous rendre directement au Grimaldi Forum ou bien d’y assister virtuellement du 16 au 18 septembre.

Des professionnels pour prendre soin de vous

Ainsi, AMWC 2021 proposera un programme multidisciplinaire d’esthétique et de médecine anti-âge. Ce seront des experts de renommée internationale en chirurgie plastique, dermatologie esthétique et médecine anti-âge que vous pourrez rencontrer à travers plus de 300 présentations dans 55 sessions scientifiques menées en anglais, français et russe. Des sujets tels que les procédures mini-invasives, la dermatologie esthétique, les injectables avancés, ou encore l’esthétique régénératrice seront évoqués à travers des démonstrations en direct et des ateliers.