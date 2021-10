Monaco accueillera l’événement BEKING Back to Bike 2021 le 28 novembre prochain : une journée entièrement dédiée au cyclisme.

La Fondation Princesse Charlène l’a annoncé le 21 octobre sur sa page Facebook : la Principauté va être le siège de la première édition du BEKING Back to Bike 2021. Cet événement sportif a été imaginé par le célèbre cycliste italien Matteo Trentin et est inscrit au calendrier officiel UCI 2021.

Le concept du BEKING Back to Bike 2021 ? Établir une passerelle entre le cyclisme en tant que sport et la pratique du vélo en tant que loisir et mode de déplacement propre. Les cyclistes monégasques étaient nombreux à réclamer la tenue de cet événement, qui sera l’occasion unique de concilier deux manières à la fois si différentes et si complémentaires de vivre le vélo. De plus, un cocktail de charité et une vente aux enchères permettront de récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène.

Des compétitions et des animations

Au programme… des courses cyclistes, bien entendu ! Les professionnels et les amateurs trouveront leur compte dans les différents niveaux de distances et de difficultés proposés. De plus, un grand espace sera consacré à la découverte de la pratique du vélo par les enfants. Il leur sera enseigné les consignes de sécurité sur la route, mais l’objectif sera aussi de leur transmettre la passion du cyclisme en tant que sport.