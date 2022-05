L’AS Monaco Basket s’est inclinée (87-100) mercredi soir à domicile face à Strasbourg lors de la première manche des quarts de finale de play-offs.

Les Monégasques sont déjà dos au mur. En concédant la défaite face Strasbourg, les hommes de Sasa Obradovic sont désormais dans l’obligation de l’emporter samedi en Alsace pour décrocher une belle à la maison.

En manque de rythme et de créativité, la Roca Team a vécu une soirée sans, à l’image du deuxième (20-25) et du quatrième quart temps (24-31). Malgré une prestation solide d’Alpha Diallo (22 points), les Monégasques n’ont jamais trouvé les ressources face à une équipe de la SIG portée par John Roberson (20 points).

Les mots forts de Sasa Obradovic

« A ce moment-là de la saison, la motivation doit être tout autre, regrette Sasa Obradovic. Toute l’année, on a travaillé dur pour en être là, on ne peut pas jouer de cette manière. On ne peut pas être à 100% en Euroligue et à 50% en championnat de France. Il faut jouer pour son identité, sa réputation. Au prochain match, on doit montrer un tout autre visage, c’est évident. »

Prochain rendez-vous pour l’ASM Basket, samedi après-midi (15h15), sur le parquet de Strasbourg. En cas de défaite, la saison de la Roca Team s’arrêterait là.