Le Prince Albert II a inauguré la fontaine restaurée sur la place Joséphine Baker, au Larvotto.

La fontaine était l’un des emblèmes du Larvotto. Livrée en 1969 par Guy Lartigue, elle trônait près de la plage du Larvotto avec sa hauteur exceptionnelle de 12 mètres et son buffet d’eau de 17 mètres de long.

En hommage à la Princesse Grace, elle avait été démontée il y a trois ans à l’occasion des travaux de rénovation du complexe balnéaire de la plage.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Ce 20 mai, elle a pu retrouver son emplacement sur la place Joséphine Baker, après une restauration complète. Brice Lartigue, le fils de l’artiste du même nom, s’est occupé de nettoyer les sculptures en cuivre, laiton et bronze en plus de remplacer les systèmes d’éclairage et hydraulique qui alimente les jets d’eau.

50 ans après la première inauguration de cette fontaine majestueuse. La fontaine Lartigue est de nouveau prête à accompagner touristes et riverains dans ce nouveau complexe balnéaire du Larvotto inauguré, lui, l’été dernier.