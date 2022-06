Tout savoir sur les nouveaux vols : prix, dates et horaires.

Les destinations possibles depuis l’aéroport de Nice se développent et le Moyen-Orient est toujours plus à la portée des Azuréens. Après Dubaï, le Koweït et le Bahreïn, il est à présent possible de rejoindre la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, depuis Nice.

Pendant trois mois et jusqu’au 15 septembre, la compagnie Etihad ouvre sa deuxième ligne aérienne vers la France et fait profiter à la Côte d’Azur d’un nouveau grand hub international. Avec ce nouveau pont aérien, les portes de l’Asie et de l’Océanie s’ouvrent aussi aux Azuréens.

Les vols s’effectueront à bord d’un Boeing Dreamliner B787. L’avion dispose de 290 places au total, dont 28 en classe Business et 262 en Eco. Le vol durera 6h10 et partira à 11h25 pour un atterrissage prévu à 19h35, les mercredis et dimanches.

Le retour s’annonce plus compliqué. Pour commencer, l’avion partira de nuit à 3 heures du matin. Il effectuera ensuite une halte d’1h30 à Rome avant de repartir pour Nice. Ainsi, le vol retour durera presque 9 heures et atterrira à 9h55 à Nice.

Même si l’aéroport de Nice promet des prix à partir de 347€ aller-retour, la réalité est tout autre. Le minimum pour un aller-retour est plus proche de 700€ et le maximum de 1000€.