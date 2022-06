Pour le centenaire du Prince Albert Ier, le Prince navigateur sera mis à l’honneur dans les documents présentés.

Depuis un an, la Principauté a rejoint le Conseil international des archives. À l’occasion de la quatrième Semaine internationale des archives, Monaco ouvre les portes de ses archives au public, le 10 juin de 9h30 à 17 heures.

Lors d’une visite guidée d’une heure, la Mission de Préfiguration des Archives Nationales (MPAN) et le Service Central des Archives et de la Documentation (SCADA) présenteront les différents métiers présents aux Archives, tout en découvrant des documents rares retraçant l’Histoire de Monaco. Parmi eux, des lettres de personnalités du 20ème siècle, des affiches, des photographies, des cartes et plans anciens ou encore des manuscrits du 18ème et 19ème siècles.

Pour participer à ce moment rare au Ministère d’État, il est nécessaire de réserver un créneau d’une heure pour six personnes maximum, par mail, à scada@gouv.mc ou, par téléphone, au (+377) 98 98 95 00.

Tous les publics sont admis, à partir de 7 ans.