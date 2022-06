L’AS Monaco Rugby s’est inclinée lors de son match comptant pour les huitièmes de finale du championnat de France de Fédérale 3, ce dimanche face à la Coopération Palavas Lunel Rugby (18-17).

Déjà assurés d’accéder à l’étage supérieur la saison prochaine, les Monégasques visaient le titre de champion de France de Fédérale 3. Un immense défi, qui a pris fin tragiquement ce dimanche avec une défaite sur la pelouse de la Coopération Palavas Lunel Rugby.

Pour un petit point seulement et alors qu’ils ont dominé cette rencontre et poussé en fin de match, les hommes de Raphaël Roggi ont laissé échapper ce match, synonyme d’élimination et de fin de saison pour l’ASM Rugby.

« Nous sommes déçus, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, regrettait l’entraîneur monégasque au lendemain de cette défaite douloureuse. On avait l’équipe pour aller au bout, mais l’aventure est terminée. Il faut quand même relativiser. Nous avons atteint notre objectif, qui était de monter en Fédérale 2. » Une performance déjà historique pour le club monégasque.