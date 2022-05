Malgré la défaite sur la pelouse du XV de la Dombes (20-16), dimanche après-midi, l’AS Monaco Rugby a officiellement validé son accession en Fédérale 2 au bénéfice de son large succès acquis la semaine dernière à domicile (33-6). Un évènement historique pour le club.

Ils l’ont fait. Après deux saisons entachées par la pandémie de Covid-19, l’AS Monaco Rugby accède enfin à la division supérieure, trois ans seulement après une montée en Fédérale 3, qui avait déjà affirmé les ambitions de tout un club.

« C’est un rêve qui devient réalité, se félicite Raphaël Roggi. C’est une magnifique nouvelle pour le club, l’aboutissement d’un immense travail réalisé par le club depuis plusieurs saisons. Nous sommes en train d’écrire l’histoire.»

En route désormais pour le titre de champion de France ?

En plus de cette accession méritée à l’étage supérieur après une saison jusque-là parfaite, l’AS Monaco Rugby a également gagné le droit de disputer les huitièmes de finale du championnat de Fédérale 3.

Ce sera dans quinze jours, sur terrain neutre, face à Palavas Lunel, avec l’ambition affirmée de prolonger cette magnifique saison le plus longtemps possible, avec pourquoi pas au bout, un titre de champion de France de Fédérale 3. « L’appétit vient en manger, sourit l’entraîneur de l’AS Monaco Rugby. Ce n’est que du bonus désormais, mais on va tout faire pour aller au bout.»